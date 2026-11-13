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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फिल्म का असली हीरो टेक्नीशियन होता है', जैकी श्रॉफ ने कही दिल छूने वाली बात

'फिल्म का असली हीरो टेक्नीशियन होता है', जैकी श्रॉफ ने कही दिल छूने वाली बात

जैकी श्रॉफ ने 'काली खेती' के टेक्नीशियंस की तारीफ करते हुए कहा कि हर सीन को खास बनाने में उनकी मेहनत सबसे अहम होती है. साथ ही उन्होंने पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव भी शानदार बताया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 13 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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एक्टर जैकी श्रॉफ और शरद केलकर स्टारर गांव की कहानी पर बनी हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'काली खेती' थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. जैकी श्रॉफ का कहना है कि एक्टर्स को हमेशा टेक्निशियंस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के सेट पर सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं.

एक्टर ने ट्रेलर प्रमोशन के दौरान आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, 'एक एक्टर को हमेशा टेक्निशियंस का शुक्रगुजार होना चाहिए. मैं हमेशा अच्छे टेक्निशियंस की तारीफ करता हूं. अगर गैफर सीन (वीडियो शूटिंग के सेट पर गैफर मुख्य लाइटिंग टेक्निशियंस होता है) को अच्छे से लाइट कर दे, तो एक्टर का चेहरा अच्छा दिखता है और सीन बढ़िया निकलकर आता है. इस फिल्म को जब आप लोग देखेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे टेक्निशियंस ने रंगों के साथ क्या कमाल किया है. अपने इतने सालों के करियर में मुझे ऐसी फिल्म मिली, मैं सच में बहुत लकी हूं.'

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जैकी श्रॉफ ने आगे कहा, 'मैं खुश हूं कि मुझे इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला. हमने साथ में बहुत समय बिताया. हम अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं. मुझे उम्मीद है कि वो दूसरी फिल्म भी बनाएंगे और उन्हें हमारे पास ही आना चाहिए.'

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

हारिस इम्तियाज खान द्वारा डिरेक्टेड फिल्म में जैकी श्रॉफ के अलावा, शरद केलकर, नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी जैसे कलाकार मुख्य किरदार निभाएंगे . ब्लैककैनवास स्टूडियो के बैनर तले बनी 'काली खेती' 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

रहस्यमयी खेतों की है कहानी

यह फिल्म एक गांव की कहानी  पर आधारित डरावनी कहानी है, जो रहस्यमयी खेतों और रहस्यमयी शक्तियों के आस पास  घूमती है. कहानी में किसान बने शरद केलकर की जमीन और खेतों से जुड़ा खौफनाक रहस्य दिखाया गया है, जहां अंधेरा होते ही खेत खुद जिंदगी निगलने लगते हैं. फिल्म में शरद केलकर एक किसान की भूमिका में हैं और जैकी श्रॉफ उनके पिता के किरदार में नजर आएंगे, जो इस डरावने और रहस्यमयी संकट से गांव और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं.

Published at : 13 Nov 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Jackie Shroff
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