जैकी श्रॉफ ने चॉल में बिताए 33 साल, मूंगफली बेच चलाया घर, आज हैं करोड़ों का मालिक

हिंदी सिनेमा में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिनकी जिंदगी की कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं. आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की, जिनका असली नाम जयकिशन काकूभाई श्रॉफ है और जिन्हें इंडस्ट्री में प्यार से ‘जग्गू दादा’ कहा जाता है. जैकी श्रॉफ ने चार दशक से ज्यादा के करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें अपने दौर का बेहतरीन एक्टर साबित किया. वहीं 1 फरवरी को एक्टर अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
जैकी श्रॉफ की यादगार फिल्मों और वेब सीरीज में हीरो, राम लखन, परिंदा, खलनायक, रंगीला, देवदास, गर्दिश, अग्नि साक्षी, यादें, किंग अंकल, 1942: ए लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, खुजली, आरन्या कांडम, अथिसयन और क्रिमिनल जस्टिस शामिल हैं. अपने सफल करियर में उन्होंने अपने दौर के कई बड़े निर्देशकों के साथ काम किया और शानदार अभिनय के लिए कई अवॉर्ड भी जीते.
जैकी श्रॉफ ने 33 साल चॉल में बिताएं
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैकी श्रॉफ ने कभी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था. उनका जन्म मुंबई के तीन बत्ती इलाके के पास हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 33 साल चॉल में बिताए. यही संघर्ष उनकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी है. पैसों की कमी के कारण जैकी श्रॉफ को 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने मूंगफली बेचने से लेकर कई छोटे-मोटे काम किए. उस समय उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी.
View this post on Instagram
ऐसे शुरू हुआ एक्टिंग करियर
एक दिन बस स्टैंड पर खड़े होने के दौरान एक मॉडलिंग कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट ने उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया. पैसों की जरूरत के चलते जैकी ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया. यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की और इसी ने उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए. कुछ समय मॉडलिंग करने के बाद जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग की बुनियादी ट्रेनिंग लेने के लिए एक अभिनय संस्थान जॉइन किया.
वहीं उनकी मुलाकात देव आनंद के बेटे सुनील आनंद से हुई. जैकी की पर्सनैलिटी और अभिनय से इंप्रेस होकर सुनील ने उन्हें अपने पिता देव आनंद से मिलवाया. देव आनंद ने जैकी को साल 1982 की फिल्म ‘स्वामी दादा’ में एक छोटा सा रोल दिया, जिसमें वह शक्ति कपूर के साथ नजर आए. इस फिल्म के बाद मशहूर निर्देशक सुभाष घई की नजर जैकी पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म ‘हीरो’ में लीड रोल दिया. यह जैकी की पहली हीरो फिल्म थी, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.
आज हैं करोड़ो के मालिक
चार दशक से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम करने के बाद जैकी श्रॉफ ने करोड़ो की संपत्ति बनाई है. GQ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 212 करोड़ रुपये बताई जाती है. जैकी को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है और उनके पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, BMW M5 और जैगुआर SS 100 जैसी महंगी कारें हैं.
कई प्रॉपर्टीज के मालिक जैकी श्रॉफ की सबसे खास संपत्ति मुंबई में स्थित उनका 8BHK अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 31.5 करोड़ रुपये है. बॉलीवुड के चहेते ‘जग्गू दादा’ आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी सोच व जिंदगी के फंडों से लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं.