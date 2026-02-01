हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजैकी श्रॉफ ने चॉल में बिताए 33 साल, मूंगफली बेच चलाया घर, आज हैं करोड़ों का मालिक

जैकी श्रॉफ ने चॉल में बिताए 33 साल, मूंगफली बेच चलाया घर, आज हैं करोड़ों का मालिक

Jackie Shroff Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी मेहनत और एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिनकी जिंदगी की कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं. आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की, जिनका असली नाम जयकिशन काकूभाई श्रॉफ है और जिन्हें इंडस्ट्री में प्यार से ‘जग्गू दादा’ कहा जाता है. जैकी श्रॉफ ने चार दशक से ज्यादा के करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें अपने दौर का बेहतरीन एक्टर साबित किया. वहीं 1 फरवरी को एक्टर अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 

जैकी श्रॉफ की यादगार फिल्मों और वेब सीरीज में हीरो, राम लखन, परिंदा, खलनायक, रंगीला, देवदास, गर्दिश, अग्नि साक्षी, यादें, किंग अंकल, 1942: ए लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, खुजली, आरन्या कांडम, अथिसयन और क्रिमिनल जस्टिस शामिल हैं. अपने सफल करियर में उन्होंने अपने दौर के कई बड़े निर्देशकों के साथ काम किया और शानदार अभिनय के लिए कई अवॉर्ड भी जीते.

जैकी श्रॉफ ने 33 साल चॉल में बिताएं
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैकी श्रॉफ ने कभी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था. उनका जन्म मुंबई के तीन बत्ती इलाके के पास हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 33 साल चॉल में बिताए. यही संघर्ष उनकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी है. पैसों की कमी के कारण जैकी श्रॉफ को 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने मूंगफली बेचने से लेकर कई छोटे-मोटे काम किए. उस समय उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Munna thaakur (@munnasphotography)

ऐसे शुरू हुआ एक्टिंग करियर
एक दिन बस स्टैंड पर खड़े होने के दौरान एक मॉडलिंग कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट ने उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया. पैसों की जरूरत के चलते जैकी ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया. यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की और इसी ने उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए. कुछ समय मॉडलिंग करने के बाद जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग की बुनियादी ट्रेनिंग लेने के लिए एक अभिनय संस्थान जॉइन किया.

वहीं उनकी मुलाकात देव आनंद के बेटे सुनील आनंद से हुई. जैकी की पर्सनैलिटी और अभिनय से इंप्रेस होकर सुनील ने उन्हें अपने पिता देव आनंद से मिलवाया. देव आनंद ने जैकी को साल 1982 की फिल्म ‘स्वामी दादा’ में एक छोटा सा रोल दिया, जिसमें वह शक्ति कपूर के साथ नजर आए. इस फिल्म के बाद मशहूर निर्देशक सुभाष घई की नजर जैकी पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म ‘हीरो’ में लीड रोल दिया. यह जैकी की पहली हीरो फिल्म थी, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.


जैकी श्रॉफ ने चॉल में बिताए 33 साल, मूंगफली बेच चलाया घर, आज हैं करोड़ों का मालिक

आज हैं करोड़ो के मालिक
चार दशक से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम करने के बाद जैकी श्रॉफ ने करोड़ो की संपत्ति बनाई है. GQ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 212 करोड़ रुपये बताई जाती है. जैकी को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है और उनके पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, BMW M5 और जैगुआर SS 100 जैसी महंगी कारें हैं.

कई प्रॉपर्टीज के मालिक जैकी श्रॉफ की सबसे खास संपत्ति मुंबई में स्थित उनका 8BHK अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 31.5 करोड़ रुपये है. बॉलीवुड के चहेते ‘जग्गू दादा’ आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी सोच व जिंदगी के फंडों से लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं.

और पढ़ें
Published at : 01 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Hero Ram Lakhan Jackie Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: Nirmala Sitharaman ने बता दिया इन बातों को आधार बना कर बनाया गया बजट
Union Budget 2026: बजट पेश होने से पहले Share Market में सुधार | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: कैबिनेट बैठक के लिए संसद भवन पहुंचे PM Modi | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: संसद भवनमें कैबिनेट बैठक शुरू | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: सिर्फ 45 मिनट में पेश होगा देश का बजट | Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
लाइफस्टाइल
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
नौकरी
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
क्रिकेट
IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget