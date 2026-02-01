'बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली थी, पर नहीं बन पाई', मृणाल ठाकुर ने रिजेक्शन पर की बात

बॉलीवुड में अपनी सादगी और दमदार अभिनय से पहचान बना चुकीं मृणाल ठाकुर आज इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. हालांकि, उनकी सफलता का सफर आसान नहीं रहा. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में मृणाल ने अपने करियर के उस दौर पर खुलकर बात की, जब वह बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली थीं, लेकिन आख़िरी वक्त पर उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.

मृणाल ठाकुर ने रिजेक्शन पर की बात

मृणाल ठाकुर ने हाल ही में एबीपी न्यूज संग बातचीत में बताया की उन्हें कई रिजेक्शन्स का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा 'मुझे बहुत सारे रिजेक्शन आए बहुत सी बड़ी-बड़ी फिल्मों का मैं हिस्सा बनने वाली थी लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एक रीजन है उसका. शायद मैं उस टाइम रेडी नहीं थी लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं.'

हिंदी बोलने पर की बात

मृणाल ने हिंदी बोलने को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा मेरी जुबान हिंदी को लेकर बिल्कुल साफ नहीं थी क्योंकि मैं मराठी फैमिली से आई हूं. उन्होंने बताया मै प्रेम चंद्र की कहानियां पढ़ती थी, हिंदी शोज देखती थी, न्यूज पेपर पढ़ती, उसी दौरान मैने मलयालम तमिल तेलुगु फिल्मों को देखना शुरू किया. किसने सोचा था 6 साल पहले जो मैं फिल्में देखती थी आज मेरा करियर वहां है. उन्होंने कहा जिस भी दौर से मै गुजरी हूं जब मैं आज पीछे देखती तो मुझे लगता है उतार चढ़ाव जरुरी होता है लाइफ में आना.

मृणाल ठाकुर का करियर

मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शोज 'मुझसे कुछ कहती... ये खामोशियां' और 'कुमकुम भाग्य' से की, जिसके लिए उन्हें पहचान मिली. उन्होंने 2018 में 'लव सोनिया' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में 'सुपर 30' और 'बटला हाउस' जैसी हिट फिल्मों में काम किया. 'सीता रामम' और 'ही नन्ना' जैसी सफल साउथ फिल्मों से वो और पॉपुलर हुईं. बता दें, मृणाल ठाकुर अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में नजर आने वाली हैं. इसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में दिखाई देंगे. से फिल्म 20 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली हैं.