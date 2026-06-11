सिंगर और रैपर बादशाह ने इस साल मार्च में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से एक प्राइवेट सेरेमनी में गुपचुप शादी कर ली थी. उनकी शादी की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई थीं लेकिन दोनों में से भी किसी ने इसे कंफर्म नहीं किया था. फाइनली बादशाह की पत्नी ईशा रिखी ने अब इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए सिंगर के साथ अपनी शादी को कंफर्म कर दिया है और यह भी बताया है कि वे दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो क्यों नहीं करते हैं.

ईशा रिखी ने बादशहा संग शादी की कंफर्म

इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान, ईशा रिखी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब दिए. उन्होंने अपने पति देव बादशाह संग एक प्यारी तस्वीर भी शेयर की. बता दें कि एक फैन ने ईशा से पूछा था, "मैडम, आपकी और बादशाह भाई की शादी हो गई है, तो आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?" ईशा रिखी ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई है. 'क्या आपकी शादी हो गई है?' 'क्या आपकी शादी बादशाह से हुई है?' 'आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?' 'आप साथ में तस्वीरें क्यों नहीं पोस्ट करते?" उन्होंने आगे कहा, "हां, मेरी शादी हो गई है. अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं, 'आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?" सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि मेरे पति को आप सभी को क्लियरिफिकेशन देना चाहिए. पति देव बादशाह दर्शकों के कुछ सवाल हैं प्लीज जल्दी आंसर दें."





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बादशाह की पत्नी ईशा रिखी ने पहली तस्वीर भी की शेयर

एक और फैन ने ईशा से सवाल किया था कि वे बादशाह संग तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट करती हैं. फैन ने पूछा था, "आपने अपने पति बादशाह के साथ कोई तस्वीर क्यों पोस्ट नहीं की? आप उनकी पत्नी हैं, फिर भी एक भी तस्वीर नहीं है". इसके बाद ईशा रिखी ने बादशाह की गोद में बैठे हुए अपने पति संग अपनी पहली तस्वीर शेयर की.





बादशाह और ईशा का रिश्ता

खबरों के मुताबिक, बादशाह और ईशा रिखी पिछले करीब चार साल से रिलेशनशिप में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में कॉमन दोस्तों के ज़रिए हुई थी और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. मार्च 2026 में ईशा की मां पूनम रिखी ने दोनों की शादी की तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की थी. हालांकि इस जोड़ी ने अपन शादी को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था.

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बता दें कि बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी. हालांकि 2020 में ये दोनों अलग हो गए थे. इनकी एक बेटी है, जिसका नाम जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह है. वे दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं.

ईशा रिखी कौन हैं?

चंडीगढ़ की रहने वाली एक्ट्रेस ईशा रिखी ने 2013 में पंजाबी फ़िल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सिप्पी गिल और ओम पुरी भी थे. इसके बाद उन्होंने 2018 में वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक के साथ फ़िल्म 'नवाबज़ादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

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