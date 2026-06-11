हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर

ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर

Badshah-Isha Rikhi Wedding: ईशा रिखी ने बादशहा संग अपनी शादी कंफर्म कर दी है. साथ ही शादी के बाद सिंगर की गोद में बैठे हुए अपनी रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

सिंगर और रैपर बादशाह ने इस साल मार्च में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से एक प्राइवेट सेरेमनी में गुपचुप शादी कर ली थी. उनकी शादी की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई थीं लेकिन दोनों में से भी किसी ने इसे कंफर्म नहीं किया था. फाइनली बादशाह की पत्नी ईशा रिखी ने अब इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए सिंगर के साथ अपनी शादी को कंफर्म कर दिया है और यह भी बताया है कि वे दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो क्यों नहीं करते हैं.

ईशा रिखी ने बादशहा संग शादी की कंफर्म
इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान, ईशा रिखी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब दिए. उन्होंने अपने पति देव बादशाह संग एक प्यारी तस्वीर भी शेयर की. बता दें कि एक फैन ने ईशा से पूछा था, "मैडम, आपकी और बादशाह भाई की शादी हो गई है, तो आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?" ईशा रिखी ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई है. 'क्या आपकी शादी हो गई है?' 'क्या आपकी शादी बादशाह से हुई है?' 'आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?' 'आप साथ में तस्वीरें क्यों नहीं पोस्ट करते?" उन्होंने आगे कहा, "हां, मेरी शादी हो गई है. अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं, 'आप एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते?" सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि मेरे पति को आप सभी को क्लियरिफिकेशन देना चाहिए. पति देव बादशाह दर्शकों के कुछ सवाल हैं प्लीज जल्दी आंसर दें."


ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?

बादशाह की पत्नी ईशा रिखी ने पहली तस्वीर भी की शेयर
एक और फैन ने ईशा से सवाल किया था कि वे बादशाह संग तस्वीर क्यों नहीं पोस्ट करती हैं. फैन ने पूछा था, "आपने अपने पति बादशाह के साथ कोई तस्वीर क्यों पोस्ट नहीं की? आप उनकी पत्नी हैं, फिर भी एक भी तस्वीर नहीं है". इसके बाद ईशा रिखी ने बादशाह की गोद में बैठे हुए अपने पति संग अपनी पहली तस्वीर शेयर की.


ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर

बादशाह और ईशा का रिश्ता
खबरों के मुताबिक, बादशाह और ईशा रिखी पिछले करीब चार साल से रिलेशनशिप में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में कॉमन दोस्तों के ज़रिए हुई थी और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. मार्च 2026 में ईशा की मां पूनम रिखी ने दोनों की शादी की तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की थी. हालांकि इस जोड़ी ने अपन शादी को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POONAM RIKHI (@poonamrikhi6)

बता दें कि बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी. हालांकि 2020 में ये दोनों अलग हो गए थे. इनकी एक बेटी है, जिसका नाम जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह है. वे दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं.

ईशा रिखी कौन हैं?
चंडीगढ़ की रहने वाली एक्ट्रेस ईशा रिखी ने 2013 में पंजाबी फ़िल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सिप्पी गिल और ओम पुरी भी थे. इसके बाद उन्होंने 2018 में वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक के साथ फ़िल्म 'नवाबज़ादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 11 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Badshah Isha Rikhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर
ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी पर लगाई मुहर, 'पति देव' की गोद में बैठे हुए रोमांटिक तस्वीर भी की शेयर
बॉलीवुड
11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना, जानें- एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
जब ताश की तरह बिखरा कंगना रनौत का स्टारडम, 100 करोड़ी फिल्म को 2 करोड़ भी नहीं हुए नसीब
जब ताश की तरह बिखरा कंगना का स्टारडम, 100 करोड़ी फिल्म ने 2 करोड़ भी नहीं कमाए
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?
'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
बिहार
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- 'आपने मुझे...'
इंडिया
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
विश्व
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्हयाहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्हयाहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों?
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
लाइफस्टाइल
Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स
39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget