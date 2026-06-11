11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना, जानें- एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Kangana Ranaut Hit & Flop Films List: कंगना रनौत ने अपने अब तक के करियर में तमाम फिल्में की हैं लेकिन उन्होंने हिट से ज्यादा फ्ल़प फिल्में दी हैं. उनका सक्सेस रेट 30 फीसदी ही है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत 'भारत भाग्य विधाता' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. हालांकि, इस फ़िल्म के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा. एक तरफ़, कंगना की पिछली कई फ़िल्में बुरी तरह फ़्लॉप रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ़, जिस दिन 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज़ हो रही है उसी दिन बॉलीवुड की तीन और फ़िल्में भी रिलीज़ होंगी, जिससे बॉक्स ऑफ़िस पर बड़ा क्लैश होगा. ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' के लिए टिकट खिड़की पर कमाई करना बड़ा चैलेंज होने वाला है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि कंगना ने अपने अब तक के करियर में कितनी फ्लॉप और कितनी हिट फिल्में दी हैं.

डेब्यू फिल्म से रातों-रात स्टार बन गई थीं कंगना रनौत
कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में साल 2006 में डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म भट्ट कैंप की गैंगस्टर थी जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म में न केवल कंगना की परफॉर्मेंस को पसंद किया गया था बल्कि इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था. गैंगस्टर के लिए कंगना को फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड भी मिला था. तब से लेकर अब तक कंगना की 31 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. 'भारत भाग्य विधाता' उनके करियर की 32वीं फिल्म है.


11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

कंगना साल 2015 से हिट के लिए तरस रही हैं?
बता दें कि कंगना साल 2015 से एक अदद हिट के लिए तरस रह हैं. उनकी पिछली रिलीज फ़िल्म 'इमरजेंसी' (2025) थी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था और फ़िल्म का निर्देशन भी खुद किया था. लगभग 60 करोड़ के बजट वाली इस फ़िल्म ने भारत में करीब 23.81 करोड़ की कमाई की और यह फ़िल्म बुरी तरह फ़्लॉप साबित हुई थी.


11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

कंगना ने कितनी हिट फिल्में दी हैं
इनमें से कंगना की फिल्मों की लिस्ट में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में है. जानकर हैरानी होगी कि कंगना की रिलीज हुई 31 फिल्मों में से 9 ने ही बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की और सुपहिट, हिट और एवरेज का टैग हासिल किया था. यहां उनकी लिस्ट चेक सकते हैं.

साल फिल्म का नाम हिट/ सुपहिट/ एवरेज
2006 गैंगस्ट  सेमी हिट
2007 लाइफ इन अ मेट्रो एवरेज
2009  राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूज सेमी हिट
2010 वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एवरेज
2011 तनु वेड्स मनु   हिट
2013 शूटआउट ऐट वडाला एवरेज
2014 क्वीन हिट
2015 तनु वेड्स मनु रिटर्न्स सुपहिट
2019 मणिकर्णिका एवरेज

कंगना रनौत की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट है लंबी
कंगना रनौत ने अपने करियर में 32 फिल्में की हैं जिन्में फ्लॉप के नंबर्स ज्यादा है. उनकी 31 में से 22 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो फ्लॉप रहीं या डिजास्टर साबित हुई. एक्ट्रेस की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट ये है

साल फिल्म का नाम हिट/ सुपहिट/ ऐवरेज
2006 वो लम्हे फ्लॉप
2007 शाका लाका बूम बूम फ्लॉप
2009  वादा रहा- आई प्रॉमिस फ्लॉप
2010 नॉक आउट फ्लॉप
2010 नो प्रॉब्लम  फ्लॉप
2011 गेम फ्लॉप
2011 रास्कल्स फ्लॉप
2011 मिले न मिले हम फ्लॉप
2012 तेज फ्लॉप
2013 रज्जो फ्लॉप
2014 रिवॉल्वर रानी फ्लॉप
2014 उंगली फ्लॉप
2015 आई लव एनवाई फ्लॉप
2015 कट्टी बट्टी फ्लॉप
2017 रंगून फ्लॉप
2017 सिमरन फ्लॉप
2019 जजमेंटल है क्या फ्लॉप
2020 पंगा फ्लॉप
2021 थलाइवी फ्लॉप
2022 धाकड़ डिजास्टर
2023 तेजस डिजास्टर
2025 इमरजेंसी डिजास्टर

नोट: बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन से जुड़े ये आंकड़े बॉलीवुड हंगामा  से लिए गए हैं. 

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन

'भारत भाग्य विधाता' के बारे में
कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की बात करें तो यह फ़िल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. PEN स्टूडियोज़ द्वारा पेश की जा रही इस फ़िल्म में कंगना एक नर्स की भूमिका निभा रही हैं. कंगना के अलावा, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेरडे और आशा शेलार भी फ़िल्म में अहम भूमिकाओं में हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या 'भारत भाग्य विधाता'  से कंगना की किस्मत चमकती है या नहीं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manikarnika Films Production (@manikarnikafilms)

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?

Published at : 11 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhhagya Viddhaata
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना, जानें- एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
जब ताश की तरह बिखरा कंगना रनौत का स्टारडम, 100 करोड़ी फिल्म को 2 करोड़ भी नहीं हुए नसीब
जब ताश की तरह बिखरा कंगना का स्टारडम, 100 करोड़ी फिल्म ने 2 करोड़ भी नहीं कमाए
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?
'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
बॉलीवुड
वत्सल-इशिता ने रिवील किया बेटी का चेहरा, क्यूटनेस ने जीता दिल, ऐसे सेलिब्रेट किया वेदा का पहला बर्थडे, देखें फोटोज
वत्सल सेठ और इशिता दत्ता ने रिवील किया बेटी वेदा का चेहरा, क्यूटनेस ने जीता दिल, देखें फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
बिहार
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- 'आपने मुझे...'
इंडिया
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
विश्व
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्हयाहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्हयाहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों?
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
लाइफस्टाइल
Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स
39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget