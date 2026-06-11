11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना, जानें- एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Kangana Ranaut Hit & Flop Films List: कंगना रनौत ने अपने अब तक के करियर में तमाम फिल्में की हैं लेकिन उन्होंने हिट से ज्यादा फ्ल़प फिल्में दी हैं. उनका सक्सेस रेट 30 फीसदी ही है.
एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत 'भारत भाग्य विधाता' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. हालांकि, इस फ़िल्म के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा. एक तरफ़, कंगना की पिछली कई फ़िल्में बुरी तरह फ़्लॉप रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ़, जिस दिन 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज़ हो रही है उसी दिन बॉलीवुड की तीन और फ़िल्में भी रिलीज़ होंगी, जिससे बॉक्स ऑफ़िस पर बड़ा क्लैश होगा. ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' के लिए टिकट खिड़की पर कमाई करना बड़ा चैलेंज होने वाला है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि कंगना ने अपने अब तक के करियर में कितनी फ्लॉप और कितनी हिट फिल्में दी हैं.
डेब्यू फिल्म से रातों-रात स्टार बन गई थीं कंगना रनौत
कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में साल 2006 में डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म भट्ट कैंप की गैंगस्टर थी जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म में न केवल कंगना की परफॉर्मेंस को पसंद किया गया था बल्कि इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था. गैंगस्टर के लिए कंगना को फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड भी मिला था. तब से लेकर अब तक कंगना की 31 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. 'भारत भाग्य विधाता' उनके करियर की 32वीं फिल्म है.
कंगना साल 2015 से हिट के लिए तरस रही हैं?
बता दें कि कंगना साल 2015 से एक अदद हिट के लिए तरस रह हैं. उनकी पिछली रिलीज फ़िल्म 'इमरजेंसी' (2025) थी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था और फ़िल्म का निर्देशन भी खुद किया था. लगभग 60 करोड़ के बजट वाली इस फ़िल्म ने भारत में करीब 23.81 करोड़ की कमाई की और यह फ़िल्म बुरी तरह फ़्लॉप साबित हुई थी.
कंगना ने कितनी हिट फिल्में दी हैं
इनमें से कंगना की फिल्मों की लिस्ट में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में है. जानकर हैरानी होगी कि कंगना की रिलीज हुई 31 फिल्मों में से 9 ने ही बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की और सुपहिट, हिट और एवरेज का टैग हासिल किया था. यहां उनकी लिस्ट चेक सकते हैं.
|साल
|फिल्म का नाम
|हिट/ सुपहिट/ एवरेज
|2006
|गैंगस्ट
|सेमी हिट
|2007
|लाइफ इन अ मेट्रो
|एवरेज
|2009
|राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूज
|सेमी हिट
|2010
|वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई
|एवरेज
|2011
|तनु वेड्स मनु
|हिट
|2013
|शूटआउट ऐट वडाला
|एवरेज
|2014
|क्वीन
|हिट
|2015
|तनु वेड्स मनु रिटर्न्स
|सुपहिट
|2019
|मणिकर्णिका
|एवरेज
कंगना रनौत की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट है लंबी
कंगना रनौत ने अपने करियर में 32 फिल्में की हैं जिन्में फ्लॉप के नंबर्स ज्यादा है. उनकी 31 में से 22 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो फ्लॉप रहीं या डिजास्टर साबित हुई. एक्ट्रेस की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट ये है
|साल
|फिल्म का नाम
|हिट/ सुपहिट/ ऐवरेज
|2006
|वो लम्हे
|फ्लॉप
|2007
|शाका लाका बूम बूम
|फ्लॉप
|2009
|वादा रहा- आई प्रॉमिस
|फ्लॉप
|2010
|नॉक आउट
|फ्लॉप
|2010
|नो प्रॉब्लम
|फ्लॉप
|2011
|गेम
|फ्लॉप
|2011
|रास्कल्स
|फ्लॉप
|2011
|मिले न मिले हम
|फ्लॉप
|2012
|तेज
|फ्लॉप
|2013
|रज्जो
|फ्लॉप
|2014
|रिवॉल्वर रानी
|फ्लॉप
|2014
|उंगली
|फ्लॉप
|2015
|आई लव एनवाई
|फ्लॉप
|2015
|कट्टी बट्टी
|फ्लॉप
|2017
|रंगून
|फ्लॉप
|2017
|सिमरन
|फ्लॉप
|2019
|जजमेंटल है क्या
|फ्लॉप
|2020
|पंगा
|फ्लॉप
|2021
|थलाइवी
|फ्लॉप
|2022
|धाकड़
|डिजास्टर
|2023
|तेजस
|डिजास्टर
|2025
|इमरजेंसी
|डिजास्टर
नोट: बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन से जुड़े ये आंकड़े बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.
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'भारत भाग्य विधाता' के बारे में
कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की बात करें तो यह फ़िल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. PEN स्टूडियोज़ द्वारा पेश की जा रही इस फ़िल्म में कंगना एक नर्स की भूमिका निभा रही हैं. कंगना के अलावा, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेरडे और आशा शेलार भी फ़िल्म में अहम भूमिकाओं में हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या 'भारत भाग्य विधाता' से कंगना की किस्मत चमकती है या नहीं.
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