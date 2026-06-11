11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना, जानें- एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत 'भारत भाग्य विधाता' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. हालांकि, इस फ़िल्म के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा. एक तरफ़, कंगना की पिछली कई फ़िल्में बुरी तरह फ़्लॉप रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ़, जिस दिन 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज़ हो रही है उसी दिन बॉलीवुड की तीन और फ़िल्में भी रिलीज़ होंगी, जिससे बॉक्स ऑफ़िस पर बड़ा क्लैश होगा. ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' के लिए टिकट खिड़की पर कमाई करना बड़ा चैलेंज होने वाला है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं कि कंगना ने अपने अब तक के करियर में कितनी फ्लॉप और कितनी हिट फिल्में दी हैं.

डेब्यू फिल्म से रातों-रात स्टार बन गई थीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में साल 2006 में डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म भट्ट कैंप की गैंगस्टर थी जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ लीड रोल प्ले किया था. इस फिल्म में न केवल कंगना की परफॉर्मेंस को पसंद किया गया था बल्कि इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था. गैंगस्टर के लिए कंगना को फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड भी मिला था. तब से लेकर अब तक कंगना की 31 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. 'भारत भाग्य विधाता' उनके करियर की 32वीं फिल्म है.





कंगना साल 2015 से हिट के लिए तरस रही हैं?

बता दें कि कंगना साल 2015 से एक अदद हिट के लिए तरस रह हैं. उनकी पिछली रिलीज फ़िल्म 'इमरजेंसी' (2025) थी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था और फ़िल्म का निर्देशन भी खुद किया था. लगभग 60 करोड़ के बजट वाली इस फ़िल्म ने भारत में करीब 23.81 करोड़ की कमाई की और यह फ़िल्म बुरी तरह फ़्लॉप साबित हुई थी.





कंगना ने कितनी हिट फिल्में दी हैं

इनमें से कंगना की फिल्मों की लिस्ट में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में है. जानकर हैरानी होगी कि कंगना की रिलीज हुई 31 फिल्मों में से 9 ने ही बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की और सुपहिट, हिट और एवरेज का टैग हासिल किया था. यहां उनकी लिस्ट चेक सकते हैं.

साल फिल्म का नाम हिट/ सुपहिट/ एवरेज 2006 गैंगस्ट सेमी हिट 2007 लाइफ इन अ मेट्रो एवरेज 2009 राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूज सेमी हिट 2010 वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एवरेज 2011 तनु वेड्स मनु हिट 2013 शूटआउट ऐट वडाला एवरेज 2014 क्वीन हिट 2015 तनु वेड्स मनु रिटर्न्स सुपहिट 2019 मणिकर्णिका एवरेज

कंगना रनौत की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट है लंबी

कंगना रनौत ने अपने करियर में 32 फिल्में की हैं जिन्में फ्लॉप के नंबर्स ज्यादा है. उनकी 31 में से 22 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो फ्लॉप रहीं या डिजास्टर साबित हुई. एक्ट्रेस की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट ये है

साल फिल्म का नाम हिट/ सुपहिट/ ऐवरेज 2006 वो लम्हे फ्लॉप 2007 शाका लाका बूम बूम फ्लॉप 2009 वादा रहा- आई प्रॉमिस फ्लॉप 2010 नॉक आउट फ्लॉप 2010 नो प्रॉब्लम फ्लॉप 2011 गेम फ्लॉप 2011 रास्कल्स फ्लॉप 2011 मिले न मिले हम फ्लॉप 2012 तेज फ्लॉप 2013 रज्जो फ्लॉप 2014 रिवॉल्वर रानी फ्लॉप 2014 उंगली फ्लॉप 2015 आई लव एनवाई फ्लॉप 2015 कट्टी बट्टी फ्लॉप 2017 रंगून फ्लॉप 2017 सिमरन फ्लॉप 2019 जजमेंटल है क्या फ्लॉप 2020 पंगा फ्लॉप 2021 थलाइवी फ्लॉप 2022 धाकड़ डिजास्टर 2023 तेजस डिजास्टर 2025 इमरजेंसी डिजास्टर

नोट: बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन से जुड़े ये आंकड़े बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.

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'भारत भाग्य विधाता' के बारे में

कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की बात करें तो यह फ़िल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. PEN स्टूडियोज़ द्वारा पेश की जा रही इस फ़िल्म में कंगना एक नर्स की भूमिका निभा रही हैं. कंगना के अलावा, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेरडे और आशा शेलार भी फ़िल्म में अहम भूमिकाओं में हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या 'भारत भाग्य विधाता' से कंगना की किस्मत चमकती है या नहीं.

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