हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइरफान खान का शरीर सिकुड़ रहा था, असहनीय दर्द में पूरी की थी आखिरी फिल्म, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बताया

इरफान खान का शरीर सिकुड़ रहा था, असहनीय दर्द में पूरी की थी आखिरी फिल्म, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बताया

Irrfan Khan News: इरफान खान 'अंग्रेजी मीडियम’ की शूटिंग के दौरान बहुत बीमार थे. वह काफी दर्द में थे. उनका शरीर सिकुड़ रहा था. फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें काम करते हुए जाना था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं. 2020 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ था. ‘अंग्रेजी मीडियम’ उनकी आखिरी फिल्म थी. ‘अंग्रेजी मीडियम’ की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर की उन तकलीफ का खुलासा किया है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था.

इरफान को लगती थी बहुत ठंड
'डिजिटल कमेंट्री’ से बात करते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने इरफान की आखिरी फिल्म और उनके आखिरी पलों को याद किया. डिजाइन के अनुसार,  इरफान हमेशा एक बात बार-बार कहते 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है'.

उन्होंने स्मृति को लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और कहा कि अगर संभव हो तो वहां से उनके लिए गर्म कपड़े ले आएं. कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कहना है कि उन्होंने बिना देर किए उनकी बात मान ली क्योंकि इरफान की तकलीफ साफ झलकती थी.


इरफान खान का शरीर सिकुड़ रहा था, असहनीय दर्द में पूरी की थी आखिरी फिल्म, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बताया

लगातार कम हो रहा था वजन
शूटिंग के दौरान इरफान का वजन लगातार घटता जा रहा था. उनका शरीर सिकुड़ रहा था जिसकी वजह से उनके कपड़ों में पैडिंग लगानी पड़ती थी. स्मृति ने बताया कि उन्हें कई परतों में कपड़े पहनाए जाते थे, फिर भी पैडिंग जरूरी हो जाती थी. यहां तक कि गर्मी के सीन्स में भी उन्हें बनियान पहनाई गई थी जिसमें पैडिंग लगाई गई थी.
 
हर वक्त साथ रहता परिवार
कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कहना है कि बीमारी के चलते इरफान अक्सर बेहद कमजोर महसूस करते थे. उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था. ऐसे में उनका परिवार हर वक्त उनके आसपास रहता था. कई बार ऐसा भी होता था कि शूटिंग के बीच में ही रोकनी पड़ती थी क्योंकि असहनीय दर्द होता था.


इरफान खान का शरीर सिकुड़ रहा था, असहनीय दर्द में पूरी की थी आखिरी फिल्म, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बताया

कॉस्ट्यूम डिजाइनर आगे इरफान की तकलीफ बताते हुए काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि शूटिंग सेट पर कई बार ऐसा हुआ कि इरफान नहीं पहुंच पाए और शूटिंग रद्द करनी पड़ गई. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका मकसद सिर्फ काम करना था और वो काम करते गए.

और पढ़ें
Published at : 25 Dec 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Irrfan Khan Angrezi Medium
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Dhurandhar Interview: Naveen Kaushik के High-Octane Action, Behind-the-Scenes Fun और Part 2 की Excitement
Bangladesh Violence: Bangladesh की नई राजनीतिक चाल, India के साथ रिश्तों में बढ़ती दूरी |ABPLIVE
UP Weather Alert: ठंड और कोहरे का कहर जारी, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट! |ABPLIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Kartik & Ananya Bring Back Classic Karan Johar Romance
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
ओटीटी
देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे
देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
नौकरी
NCERT में नॉन-टीचिंग भर्ती 2025, 173 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका; आवेदन 27 दिसंबर से शुरू
NCERT में नॉन-टीचिंग भर्ती 2025, 173 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका; आवेदन 27 दिसंबर से शुरू
Parenting
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget