इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं. 2020 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ था. ‘अंग्रेजी मीडियम’ उनकी आखिरी फिल्म थी. ‘अंग्रेजी मीडियम’ की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर की उन तकलीफ का खुलासा किया है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था.

इरफान को लगती थी बहुत ठंड

'डिजिटल कमेंट्री’ से बात करते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने इरफान की आखिरी फिल्म और उनके आखिरी पलों को याद किया. डिजाइन के अनुसार, इरफान हमेशा एक बात बार-बार कहते 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है'.

उन्होंने स्मृति को लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और कहा कि अगर संभव हो तो वहां से उनके लिए गर्म कपड़े ले आएं. कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कहना है कि उन्होंने बिना देर किए उनकी बात मान ली क्योंकि इरफान की तकलीफ साफ झलकती थी.





लगातार कम हो रहा था वजन

शूटिंग के दौरान इरफान का वजन लगातार घटता जा रहा था. उनका शरीर सिकुड़ रहा था जिसकी वजह से उनके कपड़ों में पैडिंग लगानी पड़ती थी. स्मृति ने बताया कि उन्हें कई परतों में कपड़े पहनाए जाते थे, फिर भी पैडिंग जरूरी हो जाती थी. यहां तक कि गर्मी के सीन्स में भी उन्हें बनियान पहनाई गई थी जिसमें पैडिंग लगाई गई थी.



हर वक्त साथ रहता परिवार

कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कहना है कि बीमारी के चलते इरफान अक्सर बेहद कमजोर महसूस करते थे. उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था. ऐसे में उनका परिवार हर वक्त उनके आसपास रहता था. कई बार ऐसा भी होता था कि शूटिंग के बीच में ही रोकनी पड़ती थी क्योंकि असहनीय दर्द होता था.





कॉस्ट्यूम डिजाइनर आगे इरफान की तकलीफ बताते हुए काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि शूटिंग सेट पर कई बार ऐसा हुआ कि इरफान नहीं पहुंच पाए और शूटिंग रद्द करनी पड़ गई. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका मकसद सिर्फ काम करना था और वो काम करते गए.