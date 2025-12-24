'3 इडियट्स' के सीक्वल से कटा शर्मन जोशी का पत्ता? एक्टर बोले- ‘पता भी नहीं फिल्म बन रही है’

आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं. ओरिजिनल फिल्म में काम करने वाले एक्टर शरमन जोशी ने हाल ही में हाल ही में आने वाली इस सीक्वल की उम्मीद जताई. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिला है.

बता दें कि '3 इडियट्स 2' में शरमन जोशी ने राजू रस्तोगी का किरदार निभाया था. फिल्म में आमिर खान और आर.माधवन संग उनकी बॉन्डिंग काफी पसंद की गई थी. हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए शरमन ने फिल्म के फॉलो-अप पर अपना रिएक्शन दिया है.

3 इडियट्स 2 को लेकर वो श्योर नहीं

शरमन जोशी ने कहा- 'मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.' शरमन का कहना कि उन्हें ‘3 इडियट्स 2’ की कहानी के बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा- 'मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है. अगर फिल्म में पोटेंशियल है तो सिर्फ मास्टर राजू सर, अभिजात सर और आमिर ही इस पर काम करेंगे.'





‘3 इडियट्स’ में रोल और फिल्म का असर

शरमन जोशी ने ये भी बताया कि उन्हें ‘3 इडियट्स’ में रोल कैसे मिला? उन्होंने कहा- 'मैं जिम में सिक्स-पैक एब्स बना रहा था तभी राजू सर ने फाइनल कॉल किया. उन्होंने कहा कि अब तुम तीन साल तक जिम की शक्ल भी मत देखना.' फिल्म के अपने जीवन पर असर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा- 'जब मैं 3 इडियट्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.'

‘3 इडियट्स 2’ की स्क्रिप्ट फाइनल

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक राजुकमार हिरानी ने ‘3 इडियट्स 2’ की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है. फिल्म 2026 में फ्लोर पर जाने की उम्मीद है. फिल्म के सीक्वल में ओरिजिनल कास्ट आमिर खान, करीना कपूर खान, आर माधवन और जोशी फिर से नजर आ सकते हैं. हिरानी सालों से सीक्वल पर सोच रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी दादासाहेब फाल्के बायोपिक को होल्ड पर रखने के बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया.