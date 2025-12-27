हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में 9वें दिन फिर आई तेजी, बड़ा रिकॉर्ड बनाने से इंचभर दूर है फिल्म

Box Office: 'अवतार फायर एंड ऐश' की कमाई में 9वें दिन फिर आई तेजी, बड़ा रिकॉर्ड बनाने से इंचभर दूर है फिल्म

Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 9: 'अवतार 3' की कमाई में कल जितनी कमी आई, फिल्म ने उससे भी ज्यादा तेजी से आज स्पीड पकड़ ली है. यहां जानें 9 दिनों में फिल्म का कलेक्शन.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 27 Dec 2025 07:09 PM (IST)
जेम्स कैमरून की साई-फाई फिल्म सीरीज 'अवतार' का थर्ड पार्ट इंडिया में 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर के सामने भी धाकड़ कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई अब भी बॉक्स ऑफिस पर मौजूद दूसरी भारतीय फिल्मों से ज्यादा हो रही है.

इसी हफ्ते रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी इस हॉलीवुड फिल्म के सामने बेहद कमजोर नजर आ रही है. अब फिल्म अगले कुछ ही घंटों में आज तक इंडिया में रिलीज हुई टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है.

'अवतार 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

19 दिसंबर को रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म एक हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. 8वें दिन फिल्म की कमाई 7.65 करोड़ रही जो अब तक किसी एक दिन में सबसे कम थी.

हालांकि, आज यानी 9वें दिन फिल्म की कमाई में फिर से तेजी आई और इसने 7:05 बजे तक 6.85 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 124 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार 3' टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्मों में शामिल होने से कुछ कदम दूर

सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में टॉप 10 कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों में 10वें नंबर पर 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (131.15 करोड़) है. इसे पीछे करते ही 'अवतार फायर एंड ऐश' इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आ जाएगी.

फिल्म की आज की कमाई स्पीड और आने वाले दिन में संडे की छुट्टी देखकर लग रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में फिल्म टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

 
 
 
 
 
'अवतार फायर एंड ऐश' के बारे में

फिल्म पैंडोरा नाम के एक ग्रह की कहानी है. जेम्स कैमरून की बनाई इस फिल्म फ्रेंचाइजी की हर फिल्म को इंडिया में खूब देखा गया है. इसके पिछले पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' ने इंडिया में 391.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

 

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 27 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Box Office HollyWood Avatar 3 Avatar Fire And Ash Avatar Fire And Ash Box Office Collection
