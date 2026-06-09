'मुझे होमब्रेकर कहा गया...' इमरान खान की गर्लफ्रेंड का छलका दर्द, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो पिछले लंबे समय से एक्ट्रेस लेखा वाशिंगटन को डेट कर रहे हैं. जहां एक तरफ फैंस इमरान और लेखा की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लेखा वाशिंगटन को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स उन्हें 'होमब्रेकर' और 'चरित्रहीन' जैसे शब्दों से ट्रोल कर रहे हैं. अब इस पूरे विवाद पर लेखा वाशिंगटन ने रिएक्ट किया है.

लेखा वाशिंगटन ने क्या कहा?

इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप, सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों और पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में लेखा ने कहा, 'मैंने एक दशक साउथ इंडस्ट्री में एक एक्टर और दूसरा दशक आर्ट के तौर पर काम किया है. इस दौरान मीडिया में मेरे बारे में कई नेगेटिव बातें भी लिखी गईं. मैं लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब मैंने खुलकर अपनी बात रखना शुरू किया है.'

'मैं इससे निराश जरूर हुई थी'

उन्होंने आगे कहा, 'ये मेरे लिए खुद को समझने और खुलकर सामने आने का सफर रहा है. शायद कोई और भी इससे ये समझ पाए कि ऐसे माहौल में भी आजाद रहना संभव है, जहां लोगों को अक्सर सीमाओं में रहने को कहा जाता है. हमारा समाज कई बार लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है. कुछ समय के लिए मैं इससे निराश जरूर हुई थी, लेकिन अब मुझे चीजें पहले से ज्यादा साफ़ समझ आने लगी हैं.'

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'किसी भी रिश्ते को बाहर से देखकर जज करना सही नहीं'

लेखा ने इमरान के साथ अपने रिश्ते और लोगों के जजमेंट पर बात करते हुए कहा, 'जब मैं 16 साल की थी, तभी से मुझे अलग-अलग नामों से बुलाया जाता रहा है. चाहे चेन्नई में मेरा बचपन हो या उसके बाद का समय. 'स्लट' और 'होमब्रेकर' जैसे शब्द अक्सर महिलाओं को नीचा दिखाने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ये सब बातें मुझे डिफाइन नहीं करतीं और मैं किसी के हिसाब से खुद को बदलने वाली नहीं हूं. जो लोग ऐसे नाम देते हैं, उन्हें पूरी सच्चाई पता ही नहीं होती. किसी भी रिश्ते को बाहर से देखकर जज करना सही नहीं है. मैं चाहती हूं कि लोग मेरे काम की बात करें. अगर कोई मुझे सिर्फ मेरे रिश्ते से पहचानता है, तो ये मेरे बारे में नहीं, बल्कि उनकी सोच के बारे में ज्यादा बताता है.'

लेखा वॉशिंगटन भी हैं तलाकशुदा

बता दें कि इमरान खान ने साल 2011 में अपनी बचपन की दोस्त अवंतिका मलिक से शादी की थी. 2014 में इस कपल ने बेटी इमारा मलिक खान का स्वागत किया. हालांकि, 2019 में दोनों अलग हो गए और बाद में उनका तलाक हो गया. अवंतिका से अलग होने के बाद इमरान का नाम लेखा वाशिंगटन के साथ जुड़ा. दोनों 2020 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. कहा जाता है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिलहाल दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. वहीं, लेखा वॉशिंगटन भी तलाकशुदा हैं. उन्होंने पत्रकार पाबलो चटर्जी से शादी की थी.

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