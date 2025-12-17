हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'इक्कीस' की रिलीज टली, अब 'धुरंधर' को वही फायदा मिलेगा जो 'पुष्पा 2' और 'छावा' को मिला था

Ikkis Release Date Postponed: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज नहीं होगी. यहां जानिए फिल्म के मेकर्स का ये फैसला समझदारी भरा कैसे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Dec 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' इस क्रिसमस रिलीज होने वाली थी लेकिन अचानक से फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी. अब ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इसे समझदारी भरा कदम कहा जा सकता है क्योंकि फिलहाल 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से तबाही मचा रही है उसे देखकर लग रहा है कि थिएटर मालिक इसे प्राइम शोज वाली फिल्म बनाकर रखेंगे.

जाहिर है इसका नुकसान 'इक्कीस' को हो सकता था और साथ ही साथ 'धुरंधर' की कमाई पर भी असर पड़ता. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यानी दोनों ही फिल्मों को फायदा होने वाला है.

मैडॉक वाले पहले भी उठा चुके हैं ऐसे समझदारी भरे कदम
मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा पहली बार नहीं किया है. इसके पहले भी मेकर्स ने दो बार ऐसे कदम उठाए और दोनों बार उनके इस कदम का फायदा मिला और ये फायदा न सिर्फ प्रोडक्शन हाउस की फिल्म को मिला बल्कि सामने वाली फिल्म को भी मिला.

  • पहली बार साल 2017 में 'बाहुबली 2' की रिलीज डेट सामने आते ही 'हिंदी मीडियम' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. 'बाहुबली 2' को चलना ही था तो वो चली और 'हिंदी मीडियम' भी बिना किसी कंपटीशन के कमाई कर पाई.
  • दूसरी बार विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' की रिलीज डेट बढ़ाकर इसका क्लैश 'पुष्पा 2' से होने से रोका गया. दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा ये पूरी दुनिया को पता है. दोनों ने ब्लॉकबस्टर तमगा हासिल किया और अभी तक के इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो गईं.
  • अब तीसरी बार दिनेश विजान ने फिर से ये कमाल किया और 'इक्कीस' की रिलीज डेट 1 जनवरी शिफ्ट कर दी. 'धुरंधर' की रफ्तार धीमी होती नहीं दिख रही, तो दूसरी तरफ 19 दिसंबर को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' भी इंडिया में रिलीज होने वाली है.
 
 
 
 
 
फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श इसे एक समझदार मूव बताते हुए इसके कॉमर्शियल फायदा भी बताते हैं. उनका कहा है कि इसका फायदा ये मिलेगा कि अब 'इक्कीस' अपनी बढ़ी हुई रिलीज डेट के साथ प्राइम सिनेमाघरों में शो का हिस्सा बन जाएगी जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के लिए फायदेमंद होने वाला है.

Published at : 17 Dec 2025 07:03 PM (IST)
