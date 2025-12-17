हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'अखंडा 2' देखने के लिए बहुत कम हिंदी दर्शक जा रहे, फिर भी फिल्म ठीकठाक कमा रही, जानें कैसे

Akhanda 2 Box Office Collection Day 6: नंदमुरि बालकृष्ण की तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है और अभी 100 करोड़ी बनने से कितनी दूर है? सब कुछ जानें यहां

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Dec 2025 06:21 PM (IST)
'अखंडा 2' को 'धुरंधर' के सामने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी खास मुश्किल नहीं हो रही है. फिल्म कमाई कर रही है और धीर-धीरे करके एक हफ्ते में ही 100 करोड़ी बनने के करीब पहुंच चुकी है.

सबसे खास बात ये है कि इस फिल्म का 'धुरंधर' से कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि हिंदी दर्शक नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म को हिंदी में दर्शक नहीं मिल रहे. लेकिन सिर्फ तेलुगु वर्जन से ही फिल्म बढ़िया कमाई कर रही. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बोयापति श्रीनू के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन फिल्म ने ओपनिंग डे से एक दिन पहले सिर्फ पेड प्रिव्यू से 8 करोड़ बटोरे और ओपनिंग डे कलेक्शन 22 करोड़ रहा. दूसरे और तीसरे दिन 22.5 और 15.5 करोड़ रहा.

चौथे और पांचवें दिन की कमाई 5.25 करोड़ और 4.35 करोड़ रही. वहीं आज छठवें दिन 6:20 बजे तक 1.57 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने 72.17 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अखंडा 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म को फिल्मीबीट के मुताबिक करीब 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सिर्फ 5 दिनों में 94.75 करोड़ रुपये हो चुका है. इसमें अगर आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो फिल्म 100 करोड़ के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है. जाहिर है फिल्म एक हफ्ते में आराम से 100 करोड़ी बन जाएगी.

 
 
 
 
 
'अखंडा 2' के बारे में

ये फिल्म साल 2021 में आई फिल्म 'अखंडा' का सेकेंड पार्ट है. फिल्म का पहला पार्ट हिट हुआ था और इसने वर्ल्डवाइड 117 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी फिल्म को अभी अपने ही पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ दिन और मशक्कत करनी पड़ेगी. बता दें कि हिंदी दर्शक इसे देखने के लिए नहीं जा रहे. फिल्म ने 5 दिनों में सिर्फ हिंदी से 59 लाख ही कमाए हैं.

फिल्म का डायरेक्शन बोयापति श्रीनू ने किया है और इसमें नंदमुरी बालकृष्ण लीड रोल में हैं. हर्षाली मल्होत्रा और संयुक्ता मेनन भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Published at : 17 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Box Office Nandamuri Balakrishna BOX OFFICE COLLECTION Akhanda 2 Box Office Collection
