हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Box Office: 'धुरंधर' के कहर से कांपी ‘अवतार फायर एंड ऐश’, किस किस को प्यार करूं 2 ने तोड़ा दम, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: 'धुरंधर' के कहर से कांपी ‘अवतार फायर एंड ऐश’, किस किस को प्यार करूं 2 ने तोड़ा दम, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: फ्राइडे को ‘धुरंधर’ के आगे ‘अवतार फायर एंड ऐश’ जैसी बड़ी फिल्म भी फीकी साबित हुई. वही ‘किस किसको प्यार करूं 2’ सहित बाकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर हांफती दिखीं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

 सिनेमाघरों में शुक्रवार को हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ रिलीज हुई है. इस फिल्म की शुरुआत भारत में उतनी खास नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी. वहीं पिछले दो हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही ‘धुरंधर’ रिलीज के 15वें दिन भी सिकंदर साबित हुई. इन सबके बीच चलिए जानते हैं ‘किस किस को प्यार करूं 2’ और ‘अंखडा 2’ सहित बाकी फिल्मों का शुक्रवार का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है?

अवतार फायर एंड ऐश ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?
‘अवतार फायर एंड ऐश’ सिनेमाघरों में 19 दिसंबर शुक्रवार को रिलीज हुई है. जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी की इस तीसरी फिल्म को दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि इस फिल्म ने दमदार शुरुआत की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में 20 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. ये आंकड़े इम्प्रेसिव तो हैं लेकिन फिर भी ये  'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' से काफी कम हैं. बता दें कि ‘अवतार 2’ ने भारत में अपने पहले दिन ही 40.3 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी.

धुरंधर ने तीसरे शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज के दो हफ्ते में बमफाड़ परफॉर्म किया और धुआंधार नोट कूटे. वहीं रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी ये फिल्म अब भी थकने के नाम नहीं ले रही है और 15वें दिन भी इसने 20 करोड़ से ज्यादा की ही कमाई की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 22.50 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका 15 दिनों का कुल कलेक्शन 483 करोड़ रुपये हो गया है.

किस किसको प्यार करूं 2 ने दूसरे शुक्रवार कितनी कमाई की?
कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई. रिलीज के पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 10.85 करोड़ की कमाई की. वही रिलीज के 8वें दिन ये फिल्म महज 22 लाख ही कमा पाई है. जिसके बाद इसका 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 11.07 करोड़ रुपये हो गया है.

अखंडा 2 ने दूसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?
नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अंखडा 2’ ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इस दौरान इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है. बता दें कि ‘अंखडा 2’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 78.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'भा भा बा’ ने शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया?
दिलीप की लेटेस्ट मलयालम फिल्म 'भा भा बा' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. पहले दिन फिल्म ने अनुमानित 6.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इस शानदार शुरुआत की बदौलत फिल्म महज दो दिनों में 10 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार यानी दूसरे दिन 'भा. भा. बा.' ने लगभग 3.40 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ इस फिल्म का दो दिनों का कुल कलेक्शन 10.10 करोड़ रुपये हो गया है.

 

Published at : 20 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Akhanda 2 Avatar Fire And Ash Bha Bha Ba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को पायलट ने पीटा..पायलट सस्पेंड | AIR India
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
हेल्थ
Roasted Chana: मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
जनरल नॉलेज
Stress Effects: टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget