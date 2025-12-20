सिनेमाघरों में शुक्रवार को हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ रिलीज हुई है. इस फिल्म की शुरुआत भारत में उतनी खास नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी. वहीं पिछले दो हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही ‘धुरंधर’ रिलीज के 15वें दिन भी सिकंदर साबित हुई. इन सबके बीच चलिए जानते हैं ‘किस किस को प्यार करूं 2’ और ‘अंखडा 2’ सहित बाकी फिल्मों का शुक्रवार का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है?

अवतार फायर एंड ऐश ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

‘अवतार फायर एंड ऐश’ सिनेमाघरों में 19 दिसंबर शुक्रवार को रिलीज हुई है. जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी की इस तीसरी फिल्म को दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि इस फिल्म ने दमदार शुरुआत की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने रिलीज के पहले दिन भारत में 20 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. ये आंकड़े इम्प्रेसिव तो हैं लेकिन फिर भी ये 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' से काफी कम हैं. बता दें कि ‘अवतार 2’ ने भारत में अपने पहले दिन ही 40.3 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी.

धुरंधर ने तीसरे शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज के दो हफ्ते में बमफाड़ परफॉर्म किया और धुआंधार नोट कूटे. वहीं रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी ये फिल्म अब भी थकने के नाम नहीं ले रही है और 15वें दिन भी इसने 20 करोड़ से ज्यादा की ही कमाई की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 22.50 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका 15 दिनों का कुल कलेक्शन 483 करोड़ रुपये हो गया है.

किस किसको प्यार करूं 2 ने दूसरे शुक्रवार कितनी कमाई की?

कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई. रिलीज के पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 10.85 करोड़ की कमाई की. वही रिलीज के 8वें दिन ये फिल्म महज 22 लाख ही कमा पाई है. जिसके बाद इसका 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 11.07 करोड़ रुपये हो गया है.

अखंडा 2 ने दूसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अंखडा 2’ ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इस दौरान इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है. बता दें कि ‘अंखडा 2’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 78.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'भा भा बा’ ने शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया?

दिलीप की लेटेस्ट मलयालम फिल्म 'भा भा बा' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. पहले दिन फिल्म ने अनुमानित 6.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इस शानदार शुरुआत की बदौलत फिल्म महज दो दिनों में 10 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार यानी दूसरे दिन 'भा. भा. बा.' ने लगभग 3.40 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ इस फिल्म का दो दिनों का कुल कलेक्शन 10.10 करोड़ रुपये हो गया है.