Dhurandhar BO Day 34: 'धुरंधर' ने 5वें बुधवार फिर रचा इतिहास, 'आरआरआर' को पछाड़ बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म,जानें- 34 दिनों का कुल कलेक्शन
Dhurandhar BO Day 34: 'धुरंधर' की कमाई 5वें हफ्ते में कम हो रही है लेकिन ये लगातार रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के 34वें दिन इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चौथी सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में आए एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है. भारतीय सिनेमाघरों में चल रही सभी फिल्मों के बीच, ये स्पाई एक्शन थ्रिलर अब भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता की बड़ी वजह है. हालांकि पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी जा रही है लेकिन इसके रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला फिर भी जारी है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें बुधवार को कितनी कमाई की है?
'धुरंधर' ने 34वें दिन कितनी की कमाई?
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म किया है. शानदार ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने चार हफ्तों तक हर दिन ताबड़तोड़ नोट छापे हैं. इसी के साथ ये एक्शन थ्रिलर शाहरुख खान से लेकर आमिर और सलमान खान सहित सभी स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. हालांकि पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई में मंदी भी आई है बावजूद इसके ये अब भी करोड़ों में ही कमाई कर रही है.
इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 28 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ और चौथे हफ्ते में 106.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पांचवें शुक्रवार इस फिल्म ने 8.75 करोड़, पांचवें शनिवार 11.75 करोड़, पांचवें रविवार 12.75 करोड़, पांचवें सोमवार 4.75 करोड़ और 5वें मंगलवार 4.75 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 34वें दिन यानी 5वें बुधवार को 4.25 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ 'धुरंधर' की 34 दिनों की कुल कमाई अब 786 करोड़ रुपये हो गई है.
'धुरंधर' ने तोड़ा ‘आरआरआर’ का गुरूर
धुरंधर की कमाई 5वें हफ्ते में बेशक कम हुई है लेकिन इसने 34वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. दरअसल आदित्य धर की यह फिल्म अब भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आरआरआर’ को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि 5वें बुधवार को रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 786 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ इसने ‘आरआरआर’ की 782 करोड़ की कुल घरेलू कमाई को पीछे छोड़ दिया और देश की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई.
क्या तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी 'धुरंधर'
'धुरंधर' ने 34वें दिन फाइनली ‘आरआरआर’ को मात देकर घरेलू बाजार में चौथी सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब ये सिर्फ तीन फिल्मों से पीछे है पुष्पा 2 (1234 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030 करोड़ रुपये) और केजीएफ चैप्टर 2 (860 करोड़ रुपये) वहीं इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में प्रभास की द राजा साब और थलपति विजय की जन नायगन रिलीज हो रही है. इन दोनों नई फिल्मों की वजह से 'धुरंधर' की कमाई को झटका लगना तय है. ऐसे में इसके लिए केजीएफ चैप्टर 2 के 860 करोड़ रुपये के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात देना मुमकिन नहीं लग रहा है.
