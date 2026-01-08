हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 34: 'धुरंधर' ने 5वें बुधवार फिर रचा इतिहास, 'आरआरआर' को पछाड़ बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म,जानें- 34 दिनों का कुल कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 34: 'धुरंधर' ने 5वें बुधवार फिर रचा इतिहास, 'आरआरआर' को पछाड़ बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म,जानें- 34 दिनों का कुल कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 34: 'धुरंधर' की कमाई 5वें हफ्ते में कम हो रही है लेकिन ये लगातार रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के 34वें दिन इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चौथी सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में आए एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है. भारतीय सिनेमाघरों में चल रही सभी फिल्मों के बीच, ये स्पाई एक्शन थ्रिलर अब भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता की बड़ी वजह है. हालांकि पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी जा रही है लेकिन इसके रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला फिर भी जारी है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें बुधवार को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 34वें दिन कितनी की कमाई?
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म किया है. शानदार ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने चार हफ्तों तक हर दिन ताबड़तोड़ नोट छापे हैं. इसी के साथ ये एक्शन थ्रिलर शाहरुख खान से लेकर आमिर और सलमान खान सहित सभी स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. हालांकि पांचवें हफ्ते में इसकी कमाई में मंदी भी आई है बावजूद इसके ये अब भी करोड़ों में ही कमाई कर रही है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 28 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ और चौथे हफ्ते में 106.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पांचवें शुक्रवार इस फिल्म ने 8.75 करोड़, पांचवें शनिवार 11.75 करोड़, पांचवें रविवार 12.75 करोड़, पांचवें सोमवार 4.75 करोड़ और 5वें मंगलवार 4.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 34वें दिन यानी 5वें बुधवार को 4.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'धुरंधर' की 34 दिनों की कुल कमाई अब 786 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' ने तोड़ा ‘आरआरआर’ का गुरूर
धुरंधर की कमाई 5वें हफ्ते में बेशक कम हुई है लेकिन इसने 34वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. दरअसल आदित्य धर की यह फिल्म अब भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आरआरआर’ को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि 5वें बुधवार को रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 786 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ इसने ‘आरआरआर’ की 782 करोड़ की कुल घरेलू कमाई को पीछे छोड़ दिया और देश की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई.

क्या तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी 'धुरंधर'
'धुरंधर' ने 34वें दिन फाइनली ‘आरआरआर’ को मात देकर घरेलू बाजार में चौथी सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब ये सिर्फ तीन फिल्मों से पीछे है पुष्पा 2 (1234 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030 करोड़ रुपये) और केजीएफ चैप्टर 2 (860 करोड़ रुपये) वहीं इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में प्रभास की द राजा साब और थलपति विजय की जन नायगन रिलीज हो रही है. इन दोनों नई फिल्मों की वजह से 'धुरंधर' की कमाई को झटका लगना तय है. ऐसे में इसके लिए केजीएफ चैप्टर 2 के 860 करोड़ रुपये के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात देना मुमकिन नहीं लग रहा है. 

Published at : 08 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
Advertisement

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों अलग पार्टी बनाने की पड़ी जरूरत? शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
कंगना रनौत को बड़ा झटका, बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट
इंडिया
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
DK शिवकुमार, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, बघेल...चुनावों से पहले कांग्रेस ने बनाई बड़ी टीम, इन्हें मिली जिम्मेदारी
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Toilet Flushing Hygiene: सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! टॉयलेट फ्लश करते समय खुली सीट बन सकती है बीमारियों की वजह, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
इंडिया
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget