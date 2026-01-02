नए साल के मौके पर सिनेमाघरों में अगस्त्य नंदा और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म पहले दिन इतना अच्छा कलेक्शन कर लेगी. फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं.

इक्कीस में अगस्त्य नंदा के साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने डेब्यू किया है. फिल्म में सिमर, अगस्त्य, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है.

पहले दिन की इतनी कमाई

इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शानदार कमाई की है.फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के इतने कलेक्शन की उम्मीद मेकर्स ने भी नहीं की थी. ट्रेड एनालिस्ट का कहना था कि फिल्म 5 करोड़ तक का ही कलेक्शन कर पाएगी.

धुरंधर को दी टक्कर

5 दिसंबर के बाद से सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की धुरंधर अपनी जगह बनाए बैठी है. इस फिल्म के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है. ऐसे में इक्कीस की पहले दिन शानदार कमाई के बाद लग रहा है. इसे टक्कर देने के लिए कोई फिल्म आ गई है. धुरंधर ने नए साल के मौके पर 15.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये इक्कीस से डबल है लेकिन वीकेंड पर इक्कीस अच्छी टक्कर फिल्म को दे देगी.

इक्कीस की बात करें तो इसे जो देख रहा है वो इमोशनल हो रहा है. धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखना सबके लिए बहुत इमोशनल कर देने वाला पल है. इक्कीस देखने के बाद हर कोई एक बार फिर धर्मेंद्र का फैन हो गया है.

