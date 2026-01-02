फीमेल फैन की किस डिमांड पर इब्राहिम अली खान ने कहा ‘नो’, वीडियो हुआ वायरल

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी एक फैन उन्हें गाल पर किस करने की डिमांड कर रही हैं. वहीं इब्राहिम ने फैन की इस डिमांड को ठुकराया, जिससे सोशल मीडिया पर कई लोग उनके इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स फैन की हरकत को गलत बता रहे हैं.

फीमेल फैन की किस डिमांड को इब्राहिम ने कहा, 'नो'

इब्राहिम अली खान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि उन्होंने एक फीमेल फैन की गलत डिमांड को बहुत शांति और सलीके से ठुकरा दिया. इस घटना का वीडियो सामने आते ही मिनटों में वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि फैन पहले इब्राहिम के साथ फोटो खिंचवाती है और फिर उनसे गाल पर किस करने के लिए कहती है. इस पर इब्राहिम बिना नाराज हुए साफ जवाब देते हैं, 'मैं ठीक हूं, थैंक यू.'





उनका ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जंहा कई लोग इब्राहिम के इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स फैन की हरकत को गलत बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कितनी घटिया सोच है. सोचिए अगर यही बात किसी फीमेल सेलेब्रिटी के साथ होती और सामने मेल फैन होता.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'बाद में बोल देती कि जबरदस्ती किस किया, बेचारे का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता.' वहीं एक यूजर ने लड़की फैन को निशाने पर लेते हुए उसे 'छपरी फैन' तक कह दिया. एक नेटिजन ने लिखा, 'यह टॉर्चर है. सिर्फ सेलेब्रिटी होने की वजह से किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता. ये कैसे फैंस हैं?' वहीं एक फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'पलक जान लेगी.'

इब्राहिम का फिल्मी करियर

इब्राहिम के करियर की बात करें तो उन्होंने खुशी कपूर के साथ ‘नादानियां’ से ओटीटी डेब्यू किया था. इसके बाद वह काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ फिल्म ‘सरज़मीन’ में नजर आए. हालांकि, ये दोनों ही फिल्में हर मोर्चे पर दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इब्राहिम अली खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म से थिएटर में डेब्यू करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वह कुणाल देशमुख के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘दिलेर’ में नजर आएंगे.

View this post on Instagram A post shared by Ibrahim Ali Khan (@iak)

Esquire India को दिए इंटरव्यू में इब्राहिम ने कहा कि इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट पर काफी समय दिया है. उन्होंने बताया कि कुणाल देशमुख एक अनुभवी डायरेक्टर हैं और उन्हें अच्छे तरीके से पेश करना जानते हैं. इब्राहिम ने साफ किया कि वह अपने पुराने डायरेक्टर्स की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सच यह है कि वे सभी पहली बार फिल्म बना रहे थे.

उन्होंने आगे कहा, 'अभी हम थोड़ा बैकफुट पर हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक्टिंग आती है. शायद यह बात थोड़ी कॉकी लगे, लेकिन कुछ लोगों में यह हुनर होता है और कुछ में नहीं. कुणाल सर ने मुझे सही रास्ता दिखाया है. अगर मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता, तो वह उसका हल निकाल लेते हैं. उनके पास हर सवाल का जवाब होता है.'