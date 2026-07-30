#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर

'मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर

Saurav Das On Kangana Ranaut: सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास को कंगना रनौत ने बेकार और बेरोजगार कहा था. वहीं अब सौरव ने कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए ऋतिक रोशन का जिक्र किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Saurav Das On Kangana Ranaut: मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को हुड़दंग और उत्पात मचाने वाला बताया था. इसके बाद उन्होंने कुछ यंग लड़कियों को गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों से संबंध रखने वाली बताया था. वहीं इसके बाद उन्होंने जेन-जी और सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को भी जमकर निशाना बनाते हुए काफी कुछ भला-बुरा कहा था.

कंगना रनौत ने इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास को भी निशाने पर लिया था. सोशल मीडिया पर उन्होंने सौरव को बेकार और बेरोजगार तक कह दिया था. सौरव ने तब तो कंगना को कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि अब उन्होंने एक्ट्रेस पर जोरदार पलटवार किया है. बता दें कि कभी कंगना रनौत सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ रिलेशन में थीं और अब सौरव ने ऋतिक का नाम लेते हुए एक्ट्रेस पर पलटवार किया है.

ये भी पढ़ें: कैसे पंजाब का एक साधारण लड़का बन गया देश का 'सुपरहीरो'?

मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...'

कंगना रनौत के बयान पर सौरव दास ने 'मोजो स्टोरी' को दिए इंटरव्यू में बात की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि आखिर क्यों कंगना रनौत उन्हें निशाना बना रही हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद वो इसलिए मेरी जान के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा-बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं.'

मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर

हमें मर्यादा के साथ बातचीत करना चाहिए 

सौरव ने आगे ये स्पष्ट किया कि निजी तौर पर उनके मन में कंगना रनौत के खिलाफ कोई बात नहीं है. उन्होंने आगे आग्रह किया कि शांति से बातचीत करनी चाहिए. सौरव आगे कहते हैं, 'अब लोग आपस में किसी समस्या को लेकर बात नहीं करते हैं. मुद्दे पर चर्चा और बहस अब कम हो चुकी है. हमें एक-दूसरे के साथ मर्यादा से बात करनी चाहिए.' वहीं आगे सौरव ने कंगना रनौत को सलाह दी कि वे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें. 

ये भी पढ़ें: शादियों में गाने वाले सोनू निगम कैसे बने टॉप सिंगर? एक्टिंग से शुरू किया था सफर

पहले कहा था- कंगना को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती

इससे पहले कंगना रनौत को लेकर ANI से बात करते हुए सौरव ने कहा था कि कंगना को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती है. इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर सौरव को बेकार और बेरोजगार कहा था. साथ ही कहा था कि ये खुद को स्टूडेंट कहता है, लेकिन ये छात्र नहीं है. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Saurav Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर
'मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल
बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर से लेकर अवनीत कौर तक ने 'स्‍पाइडर-मैन' की स्क्रीनिंग में लगाए चार चांद
जाह्नवी से लेकर अवनीत कौर तक ने 'स्‍पाइडर-मैन' की स्क्रीनिंग में लगाए चार चांद
बॉलीवुड
'न फोन किया, न अंतिम संस्कार में आए अमिताभ बच्चन', दिवंगत कॉमेडियन मुकरी की बेटी का छलका दर्द
'न फोन किया, न अंतिम संस्कार में आए अमिताभ बच्चन', दिवंगत कॉमेडियन मुकरी की बेटी का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर क्या होगा अगला कदम? ट्रंप-नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग में बना प्लान, जानें
ईरान पर क्या होगा अगला कदम? ट्रंप-नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग में बना प्लान, जानें
बिहार
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
इंडिया
Xप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
इंडिया
'जयशंकर हमसे बात नहीं कर रहे', यूक्रेन ने भारत की एडवाइजरी पर ही उठाए सवाल
'जयशंकर हमसे बात नहीं कर रहे', यूक्रेन ने भारत की एडवाइजरी पर ही उठाए सवाल
एग्रीकल्चर
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget