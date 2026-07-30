'मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...' कंगना रनौत के बयान पर CJP के सौरव दास हुए हमलावर

Saurav Das On Kangana Ranaut: मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को हुड़दंग और उत्पात मचाने वाला बताया था. इसके बाद उन्होंने कुछ यंग लड़कियों को गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों से संबंध रखने वाली बताया था. वहीं इसके बाद उन्होंने जेन-जी और सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को भी जमकर निशाना बनाते हुए काफी कुछ भला-बुरा कहा था.

कंगना रनौत ने इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास को भी निशाने पर लिया था. सोशल मीडिया पर उन्होंने सौरव को बेकार और बेरोजगार तक कह दिया था. सौरव ने तब तो कंगना को कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि अब उन्होंने एक्ट्रेस पर जोरदार पलटवार किया है. बता दें कि कभी कंगना रनौत सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ रिलेशन में थीं और अब सौरव ने ऋतिक का नाम लेते हुए एक्ट्रेस पर पलटवार किया है.

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मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं...'

कंगना रनौत के बयान पर सौरव दास ने 'मोजो स्टोरी' को दिए इंटरव्यू में बात की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि आखिर क्यों कंगना रनौत उन्हें निशाना बना रही हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद वो इसलिए मेरी जान के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा-बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं.'

हमें मर्यादा के साथ बातचीत करना चाहिए

सौरव ने आगे ये स्पष्ट किया कि निजी तौर पर उनके मन में कंगना रनौत के खिलाफ कोई बात नहीं है. उन्होंने आगे आग्रह किया कि शांति से बातचीत करनी चाहिए. सौरव आगे कहते हैं, 'अब लोग आपस में किसी समस्या को लेकर बात नहीं करते हैं. मुद्दे पर चर्चा और बहस अब कम हो चुकी है. हमें एक-दूसरे के साथ मर्यादा से बात करनी चाहिए.' वहीं आगे सौरव ने कंगना रनौत को सलाह दी कि वे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें.

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पहले कहा था- कंगना को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती

इससे पहले कंगना रनौत को लेकर ANI से बात करते हुए सौरव ने कहा था कि कंगना को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती है. इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर सौरव को बेकार और बेरोजगार कहा था. साथ ही कहा था कि ये खुद को स्टूडेंट कहता है, लेकिन ये छात्र नहीं है.