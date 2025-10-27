हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजैकी चैन से मिले ऋतिक रोशन, शेयर की फोटोज, कहा- 'मेरी टूटी हुई हड्डियां आपकी टूटी हुई हड्डियों को देखती हैं'

जैकी चैन से मिले ऋतिक रोशन, शेयर की फोटोज, कहा- 'मेरी टूटी हुई हड्डियां आपकी टूटी हुई हड्डियों को देखती हैं'

Hrithik Roshan Meet Jackie Chan: ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वो हाल ही में जैकी चैन से मिले हैं जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Oct 2025 11:28 AM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में छुट्टियां मना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने पसंदीदा एक्शन आइकॉन, हॉलीवुड के मशहूर स्टार जैकी चैन से मुलाकात की. ऋतिक ने इस मुलाकात का अनुभव अपने फैंस संग शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों और कैप्शन में इस मुलाकात की जानकारी दी.

सोमवार को ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जैकी चैन के साथ दो तस्वीरें साझा कीं. तस्वीरों में दोनों कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते दिख रहे हैं. फोटो के बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर ऋतिक ने 'कुंग फू फाइटिंग' गाना लगाया. इस गाने को ऋतिक ने जैकी चैन को उनके मार्शल आर्ट्स करियर के लिए समर्पित किया है.

ऋतिक ने शेयर की फोटोज

कैप्शन में ऋतिक ने मजाकिया अंदाज में लिखा- 'आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, मेरी टूटी हड्डियां आपकी टूटी हड्डियों को याद करती हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)

बता दें कि ऋतिक अमेरिका में अपनी गर्लफ्रेंड सबा के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. 26 अक्टूबर को उन्होंने कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा कीं थी, जिसमें दोनों एक साथ मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे. इन तस्वीरों में ऋतिक और सबा एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखें. दोनों ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'सर्दियों में सैर से बेहतर कुछ नहीं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Azad (@sabazad)

ऋतिक रोशन अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चाओं में हैं. वह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू करने जा रहे हैं. उनका पहला प्रोजेक्ट एक थ्रिलर शो 'स्टॉर्म' है, जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित होगा. इस शो के निर्माता और निर्देशक अजीतपाल सिंह हैं, जिन्होंने पहले 'टब्बर' जैसी वेब सीरीज और 'फायर इन द माउंटेंस' जैसी फिल्म बनाई हैं. शो की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और फैंस को इसके लिए काफी उत्सुकता है.

ये भी पढ़ें: OTT Release This Week: ओटीटी पर इस हफ्ते महा एंटरटेनमेंट की गारंटी! रिलीज हो रहीं 'बागी 4' से 'लोका चैप्टर 1' तक कई धांसू फिल्में-सीरीज

Published at : 27 Oct 2025 11:26 AM (IST)
