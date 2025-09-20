बॉक्स ऑफिस पर अक्सर ही ढेरों फिल्मों का आना और जान लगा रहता है. आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसको बनाने के लिए मेकर्स ने 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे. इतना ही नहीं मेकर्स ने देश के दो सबसे बड़े एक्टर्स को इस फिल्म के लिए दांव पर लगाया लेकिन अंत में जो हुआ उसकी किसके ने उम्मीद नहीं की थी. चलिए आपको समझाते हैं पूरा मांजरा.

बॉक्स ऑफिस पर इस बिग बजट फिल्म का हुआ बुरा हाल

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को साथ में पहली बार बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए दर्शकों ने लंबा इंतजार किया था. अयान मुखर्जी की एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर 2 को 400 करोड़ की लागत से बनाया गया लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखाने में असमर्थ थी.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड और साउथ के मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर से मेकर्स ने तो काफी उम्मीदें लगाई थीं. फिल्म ने रिलीज के बाद शानदार ओपनिंग भी की थी. सैक्निल्क के मुताबिक ओपनिंग डे पर फिल्म ने 52 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 57.85 करोड़ तो वहीं तीसरे दिन 33.25 करोड़ फिल्म के खाते में जमा हुए. सै

क्निल्क के मुताबिक वॉर 2 ने इंडिया में 236.54 करोड़ की कुल कमाई की है. 'वॉर 2' की कमाई की स्पीड पहले हफ्ते से ही घट गई थी. फिल्म ने अपने निर्माताओं का भारी नुकसान करवा दिया. मेकर्स समेत दर्शकों को भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी से काफी उम्मीदें थी लेकिन दोनों बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा नहीं बिखर पाए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.



रजनीकांत की फिल्म कुली से हुआ था महा मुकाबला

आपको बता दें, रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' दोनों ही सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. वैसे तो दोनों ही फिल्मों को इंडिपेंडेंस डे के हॉलिडे का फायदा मिला लेकिन ये बाजी रजनीकांत ने अपने नाम कर ली. जहां रजनीकांत स्टारर 'कुली' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 284.84 का कलेक्शन किया वहीं ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी 236.54 करोड़ पर ही सिमट कर रह गई.