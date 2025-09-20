2025 में इन हॉलीवुड सेलेब्स के घर आने वाली हैं खुशियां, गूजेंगी किलकारियां

साल 2025 कई मायनों में यादगार साबित हो रहा है. एक तरफ जहां बड़े-बड़े प्रोफेशनल अचीवमेंट्स सुर्ख़ियाँ बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सितारे अपनी पर्सनल लाइफ के न्यू चैप्टर की शुरूआत करने जा रहें हैं. हॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे रिहाना, कार्डी बी, पीट डेविडसन और किम्बर्ली स्टुअर्ट इस साल बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इस खबर को लेकर दुनिया भर के फैंस बेहद उत्साहित नजर आ रहें हैं.

तीसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं रिहाना

पॉप स्टार रिहाना अपने परिवार में एक और सदस्य जोड़ने जा रही हैं. अपने दो बेटों, RZA एथल्सटन मेयर्स और रायट रोज मेयर्स के बाद, रिहाना अब अपने तीसरे बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. यह खबर उनके फैंस और परिवार के लिए बेहद खुशी की है.



चौथे बार मां बनेंगी कार्डी बी

इसी बीच, पावरहाउस रैपर कार्डी बी ने भी बताया कि वह अपने चौथे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. CBS न्यूज के इंटरव्यू में कार्डी बी ने खुलासा किया कि यह उनके बॉयफ्रेंड के साथ पहला बच्चा है. उन्होंने गायल किंग से कहा, “मैं अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली हूँ. मैं बहुत उत्साहित और खुश हूँ. मैं बहुत मजबूत और पॉवरफुल महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काम कर रही हूँ और साथ ही एक नया जीवन भी शुरू करने जा रही हूँ.”



माता-पिता बनने वाले हैं पीट डेविडसन और एल्सी हेविट

कॉमेडियन पीट डेविडसन और मॉडल एल्सी ह्यूइट भी इस साल पेरेंट्स बनने वाले हैं. ह्यूइट ने 16 जुलाई को इंस्टाग्राम पर ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की साथ ही कुछ प्यारी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए थें.



किम्बर्ली स्टीवर्ट भी बनने वाली हैं मां

इस लिस्ट में रॉक लेजेंड रॉड स्टुअर्ट की बेटी किम्बर्ली स्टुअर्ट भी शामिल हैं, दरअसल किम्बर्ली ने 17 मार्च को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज शेयर की थी.



वह इस साल के आखिरी में एक बेटे की मां बनने वाली हैं. यह किम्बर्ली का दूसरा बच्चा होगा, उनकी पहले से 13 साल की बेटी डेलिला है, जो उनके एक्स पार्टनर बेनिसियो डेल टोरो की बेटी है.