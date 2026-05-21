ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद इन दिनों खबरों में हैं. हाल ही में उन्होंने पीरियड्स को लेकर समाज में जो पिछड़ी सोच है उसे लेकर रिएक्ट किया.

पीरियड्स को लकेर सबा आजाद ने किया रिएक्ट

गलट्टा संग बातचीत में सबा आजाद ने पीरियड्स को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि उनका परिवार काफी प्रोगेसिव रहा है. उनकी मां ने उन्हें काफी चीजों के बारे में समझाया और बताया. आगे उन्होंने कहा, 'पीरियड्स को लेकर ये भ्रम रहता है कि अगर पीरियड्स आ गए तो अब हम एडल्ट हो गए.'

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आगे सबा ने कहा, 'अगर पीरियड्स लेट आए तो परेशानी. आपको कूल नहीं समझा जाएगा. मेरे स्कूल में तो ऐसा था. लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता. छोटे शहरों में बीमार ही कह दिया जाता है. जबकि इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए. महिलाओं को जज किया जाता है. उन्हें शेम किया जाता है अगर पीरियड्स साइकल ठीक नहीं है तो लोग इंसेंसेटिव कमेंट्स करते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो पाएंगे. मुझे लगता है कि फीमेल बॉडी का सेलिब्रेशन होना चाहिए. क्योंकि आप किसी नई जिंदगी को दुनिया में लाते हो. पीरियड एक जिंदगी की लाइफ है.'

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इन फिल्मों में दिखीं सबा आजाद

सबा आजाद के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने 2008 से करियर की शुरुआत की थी. वो फिल्म दिल कबड्डी में दिखी थीं. 2011 में वो मुझसे फ्रेंडशिप करोगे में दिखीं. इसके अलावा वो स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, प्योर वेज, कनेक्टेड, होम स्टोरीज, सॉन्ग ऑफ पेराडाइस में दिखी थीं. वो वेब सीरीज में भी नजर आईं. वो लेडीज रूम, लव शॉट्स, फील्स लाइक इश्क, रॉकेट बॉयज, क्राइम बीट जैसी वेब शोज में दिख चुकी हैं.

सबा आजाद पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहती हैं. वो एक्टर ऋतिक रोशन को डेट कर रही हैं. हाल ही में वो ऋतिक के साथ वेकेशन पर गई थीं.