Hindi Films Releasing In Theater: 12 जून को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, 'मैं वापस आऊंगा' से 'गवर्नर' तक टकराएंगी ये चार हिंदी फिल्में
Hindi Films Releasing In Theater 12th June : इस हफ्ते सिनेमाघरों में एक या दो नहीं बल्कि चार हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं जो अलग-अलग जॉनर की हैं. .यानी इस वीक तगड़ा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है.
चाहे आप थिएटर में सीट बुक करना चाहते हों या वीकेंड पर घर पर आराम से बैठकर फिल्में या शो देखना चाहते हों, हिंदी सिनेमा में इस हफ़्ते आपके लिए बहुत कुछ है. जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फ़िल्मों से लेकर हल्के-फुल्के कुकिंग शो तक, इस हफ़्ते कई तरह की फ़िल्में और शो आ रहे हैं. यहां इस हफ़्ते बड़े पर्दे और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होने वाली 6 बड़ी हिंदी फ़िल्मों और शो की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं.
'मैं वापस आऊंगा'
'मैं वापस आऊंगा' प्यार और जुदाई की कहानी है. यह एक ऐसे युवा लड़के की दिल को छू लेने वाली कहानी है जो बचपन में मिली उस लड़की को भुला नहीं पाता, जिससे दशकों पहले उसे कुछ हालातों की वजह से अलग होना पड़ा था. ए.आर. रहमान के म्यूजिक के साथ, यह एक इमोशनल कर देने वाली फिल्म है. 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी वाघ ने अहम रोल प्ले किया है. इसका निर्देशन इम्तियाज़ अली ने किया है. ये हिंदी फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
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'हीर सारा'
'हीर सारा' दिनेश सोनी द्वारा प्रोड्यूस की गई एक ड्रामा फ़िल्म है, यह फ़िल्म दोस्ती, खुद को जानने और दो महिलाओं के इमोशनल हीलिंग की स्टरी है. इसमें पत्रलेखा, मानवी गगरू, श्वेता साल्वे, आरिफ़ ज़कारिया, निशांक नूर और बंटी चोपड़ा ने अहम रोल प्ले किया है. कार्तिक चौधरी निर्देशित ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
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'द साइलेंट सेवियर गवर्नर'
सिनेमाघरों में मनोज बाजपेयी की मुख्य भूमिका वाली फ़िल्म 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' एक ज़बरदस्त ड्रामैटिक थ्रिलर है, इसकी कहानी एक ऐसे समझदार और सोच-समझकर काम करने वाले मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पर्दे के पीछे रहकर बेगुनाहों की रक्षा करता है और सिस्टम की कमियों को ठीक करता है. यह फ़िल्म सोशल -पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड है. इसमें मनोज बाजपेयी, अदा शर्मा, मधु, नौशाद मोहम्मद कुंजू ने अहम रोल प्ले किया है और इसके निर्देशक चिन्मय मांडलेकर हैं. ये फिल्म भी 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
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'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट'
विक्रम भट्ट इस डरावनी सुपरनैचुरल थ्रिलर के साथ अपनी जानी-पहचानी हॉरर शैली में वापसी कर रहे हैं. 'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' की कहानी रेहान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक जोशीला रियल एस्टेट एजेंट है और उसे एक भूतिया पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए बुलाया जाता है. वहां पहुंचने पर, रेहान को डरावने एक्सपीरियंस होते हैं जिनका संबंध 1930 के दशक की मीरा की दुखद कहानी से जुड़ा होता है. फिल्म में महाअक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, हेमंत पांड और श्रुति प्रकाश ने अहम रोल प्ले किया है. इसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया है और ये 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
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