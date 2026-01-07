वीर दास ने कैसे राजी किया आमिर खान को ‘हैप्पी पटेल’ बनाने के लिए, जानें पूरा किस्सा

वीर दास ने हाल ही में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतर्नाक जासूस’ को लेकर आमिर खान से मुलाकात का पूरा किस्सा इंडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब कोई सुपरस्टार किसी प्रोजेक्ट पर सच में भरोसा करता है तो वो पूरे दिल से उसका साथ देता है. वीर ने याद करते हुए कहा कि आमिर खान को जिस ऊंचे मुकाम पर रखा जाता है उस हिसाब से उनके पास जाना थोड़ा डराने वाला अनुभव था.

पहली बातचीत और आमिर का सहज रवैया

वीर ने बताया, 'वो इतने ऊँचे पायदान पर हैं कि उनसे ज्यादा बातचीत करना आसान नहीं होता. मैंने करीब 10 साल तक आमिर सर से बात नहीं की थी. फिर मैंने उन्हें मैसेज किया और लिखा, ‘आमिर सर, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ?’ उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ‘हां, अभी कॉल करो.’ और जब उन्होंने फोन उठाया तो ऐसा लगा जैसे हम हर हफ्ते बात करते हों.'



फिल्म का आइडिया रखने का तरीका

इसके बाद वीर ने बताया कि उन्होंने कितनी ईमानदारी से आमिर खान के सामने अपनी फिल्म का आइडिया रखा. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा, ‘सर, मेरे पास एक फिल्म है और मैं चाहता हूं कि आप ही इसे बनाएं. अगर आप इसे नहीं बनाएंगे, तो कोई और भी नहीं बनाएगा.’ आमिर ने कहा, ‘ठीक है, अगले हफ्ते आकर मुझे नैरेशन दो.’ मैंने आज तक कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं देखा जो इतना सहज हो और इतनी जल्दी मिलने का वक्त दे दे.'

नैरेशन और टेस्ट शूट का सफर

वीर ने आगे बताया, 'मैंने उन्हें नैरेशन दी और उसके बाद नौ बार और नैरेशन हुई. आमिर की सबसे बड़ी चिंता हमेशा स्क्रिप्ट को लेकर होती है. नौ नैरेशन के बाद उन्होंने कहा, ‘थोड़े पैसे लो और पांच सीन शूट करके दिखाओ.’ मैंने टेस्ट शूट किया और फिर उन्होंने कहा, ‘गो ऑन फ्लोर्स.’

फिल्म की पूरी टीम और रिलीज डेट

‘हैप्पी पटेल: खतर्नाक जासूस’ आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है और इसे वीर दास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मोना सिंह, शरीब हाशमी और मिथिला पालकर अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.