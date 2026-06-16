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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गदर' के लिए कैसे माने थे सनी देओल? डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सुनाया किस्सा

'गदर' के लिए कैसे माने थे सनी देओल? डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सुनाया किस्सा

हाल ही में 'गदर' के निर्देशक अनिल शर्मा ने बताया कि तारा सिंह के किरदार के लिए सनी देओल को कैसे तैयार किया गया था और क्यों उन्हें लगता था कि इस रोल को उनसे बेहतर कोई और नहीं निभा सकता.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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फिल्म गदर को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शको का दिल जीत लिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी तबाही मचा दी थी. सनी देओल का किरदार 'तारा सिंह' आज भी सबको याद है. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि सनी देओल ने कैसी फिल्म के लिए हां कही थी. 

'गदर' के लिए कैसे माने सनी देओल? 
हाल ही में एबीपी न्यूज संग बातचीत में डायरेक्टर अनिल शर्मा कहा, 'सनी देओल ऊंटी में शूटिंग कर रहे थे. मैं उनके पास गया और कहानी सुनाई. तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में इंवॉल्व हो सकता हूं? तो मैंने कहा हो जाओ. फिर रात को वो आए हम वॉक करते रहे.' 

अनिल शर्मा ने आगे कहा कि सनी का बस एक ही कंसर्न था. सनी कह रहे थे कि अपने कहानी तो बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन इसको इतना रियलिस्टिक ट्रीट कैसे करेंगे वो पुराना जमाना पुरानी चीजें.

ये भी पढे़ंः 'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos

इसके बाद जब अनिल शर्मा ने पूछा गया कि क्या शुरुआत से ही फिल्म के लिए सनी देओल ही फर्स्ट चॉइस थे. इसपर उन्होंने कहा, 'हां शुरू से ही सनी देओल ही थे.' डायरेक्टर ने आगे कहा कि सनी के अलावा और कौन करता तारा का रोल. सनी में एक ह्यूमर भी है जो लोग नहीं जानते हैं. अगर सनी नहीं होते तो पुराने जमाने वाले धर्मेंद्र होते.

 
 
 
 
 
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कैसे आया 'गदर' बनाने का ख्याल?
अनिल शर्मा ने आगे ये भी बताया कि गदर बनाने का ख्याल कैसे आया. उन्होंने कहा कि लोग कहते थे पार्टीशन पर फिल्में नहीं  चलेंगी. लेकिन मैं उसमें एक प्रेम कथा क्रिएट करना चाहता था. उन्होंने बताया, 'मैं रियल बैकग्राउंड पर कोई फिल्म करना चाहते था. उस टाइम पर हम लोग एक फिल्म पर काम कर रहे थे. उसी फिल्म के लिए हमको एक प्लॉट चाहिए था. और उसी प्लॉट में शक्तिमान जी ने मुझे एक कथा सुनाई बूटा सिंह की उसी से मैं इंस्पायर हो गया. उन्होंने आगे बताया कि मैंने फिर शक्तिमान जी से कहा कि बूटा सिंह नहीं रामायण बनाते है. राम सीता को लेने लंका जा रहे है इससे बड़ी हिट फिल्म और कोई नहीं हो सकती.

 
 
 
 
 
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बता दें, 'गदर' की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें तारा सिंह एक सिख ट्रक ड्राइवर होता है, जिसे सकीना से प्यार हो जाता है. शादी के बाद दोनों की जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है, जब सकीना का परिवार उसे पाकिस्तान ले जाता है. फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

ये भी पढ़ेंः 'गदर' की रिलीज के 25 साल हुए पूरे, जानिए ओटीटी पर कहां देख सकते हैं सनी देओल की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

'गदर' का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर 'गदर: एक प्रेम कथा' ने इतिहास रच दिया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में 76.88  करोड़ की कमाई की थी. वहीं वर्ल्डवाइड इसने  111.73 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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Sunny Deol Anil Sharma Gadar - Ek Prem Katha
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