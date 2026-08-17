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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' की रिलीज डेट कंफर्म, 20 साल बाद फिर साथ आ रही यह सुपरहिट तिकड़ी

इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' की रिलीज डेट कंफर्म, 20 साल बाद फिर साथ आ रही यह सुपरहिट तिकड़ी

थियेटर्स में इन दिनों 'आवारापन 2' फिल्म धूम मचा रही है. इसी बीच इमरान हाशमी की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गनमास्टर G9' की रिलीज डेट का ऐलान भी हो गया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 17 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक किया है. उनकी फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज के तीन दिन में ही हिट हो चुकी है और अब उनकी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म काऐलान भी हो गया है.

'गनमास्टर G9' के डायरेक्टर आदित्य दत्त हैं. इस फिल्म के साथ इमरान हाशमी, निर्देशक आदित्य दत्त और संगीतकार हिमेश रेशमिया की तिकड़ी लगभग दो दशक बाद एक बार फिर साथ आ रही है. यह तिकड़ी पहले भी कई हिट गाने और फिल्में दे चुकी है.

'गनमास्टर G9' की रिलीज डेट

आज ही इमरान हाशमी की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गनमास्टर G9'की रिलीज डेट मेकर्स ने कंफर्म कर दी है. मेकर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

स्टारकास्ट 

स्टारकास्ट की बात करें तो 'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना लीड रोल में दिखेंगे. 

'आवारापन 2' की सक्सेज के बाद इस फिल्म में इमरान हाशमी तगड़ा एक्शन करते दिखेंगे. 'आवारापन 2' में जिस तरह गानों की काफी चर्चा रही और उन्हें पसंद किया गया, ठीक वैसे ही 'गनमास्टर G9' को लेकर भी उम्मीद है कि यह फिल्म पुरानी यादें ताजा कर देगी.

इस फिल्म की सबसे दिलचस्प कड़ी भी यही है कि इमरान हाशमी, आदित्य दत्त और हिमेश रेशमिया इसमें फिर साथ काम कर रहे हैं. इन तीनों का पिछला काम सुपरहिट रहा है.

इससे पहले आदित्य दत्त, हिमेश रेशमिया और अभिनेता इमरान हाशमी ने 'आशिक बनाया आपने' और 'दिल दिया है' में साथ काम किया था.

तिकड़ी ने कब-कब साथ काम किया

'आशिक बनाया आपने'

  • साल 2005 में आई 'आशिक बनाया आपने' फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया था. इसमें इमरान हाशमी लीड एक्टर थे और सुपरहिट संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था. इसी फिल्म से हिमेश रेशमिया ने बतौर प्ले बैक सिंगर डेब्यू किया था.
  • इस फिल्म के चार गाने सुपरहिट हुए थे. 'आशिक बनाया आपने' का टाइटल सॉन्ग उस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर साबित हुआ था, जिसे हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने गाया था.
  • वहीं, हिमेश रेशमिया की आवाज में 'आप की खातिर' गाना भी लोगों की जुबार पर चढ़ गया था. अलका याग्निक और उदित नारायण और कुमार शानू की आवाज में 'दिल ने ये कहा है' सॉन्ग आज भी पसंद किया जाता है. 'भीगी भीगी रातों में' रोमांटिक ट्रैक भी हिट रहा था.

'दिल दिया है'

  • 2006 में रिलीज हुई 'दिल दिया है' एक थ्रिलर फिल्म थी. इसमें भी इमरान हाशमी लीड रोल में थे और संगीत हिमेश रेशमिया का ही था.
  • इस फिल्म के हिट गानों में 'अक्सर' है जिसे हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने गाया था. 'दिल दिया है जान भी देंगे' गाने को हिमेश रेशमिया और हिमांशु कोहली ने गाया था और ये टाइटल ट्रैक पॉपुलर हुआ था.
  • 'यादें याद आती हैं', 'तेरी याद साथ है' गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे.

अब 2026 में यह तिकड़ी 'गनमास्टर G9' लेकर आ रही है जिससे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. 

'आवारापन 2' ने तीन दिन में वसूल लिया बजट
इमरान हाशमी ने ‘आवारापन 2’ के साथ शानदार कमबैक किया है. रिलीज के तीन दिनों में ही फिल्म का बजट वसूल हो गया है. अपने ओपनिंग वीकेंड में ‘आवारापन 2’ने इंडिया में नेट 82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 17 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
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