हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी में अक्षय कुमार और रणबीर कपूर बुलाने का खर्चा कितना? पैसे हों तो कैटरीना-शाहरुख भी आ जाएंगे

शादी में अक्षय कुमार और रणबीर कपूर बुलाने का खर्चा कितना? पैसे हों तो कैटरीना-शाहरुख भी आ जाएंगे

बॉलीवुड सेलेब्स शादियों में भी परफॉर्म करते हैं. हालांकि, सेलेब्स को पार्टी-शादी में बुलाना आसान नहीं है, आम आदमी की जेब ढीली हो जाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड स्टार्स को शादी में बुलाने का हर आम आदमी का सपना होता है. हालांकि, इन स्टार्स को शादी या पार्टी में बुलाने के लिए आम आदमी को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है. आइए जानते हैं अक्षय कुमार से लेकर रणबीर कपूर तक कितना चार्ज करते हैं.

अक्षय कुमार

Siasat की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार किसी भी शादी में जाने और परफॉर्म करने का 2.5 करोड़ चार्ज करते हैं. अक्षय कुमार अपनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. उनकी डांस परफॉर्मेंस काफी एंटरटेनिंग होती है. अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें किसी शादी में परफॉर्म करने में कोई शर्म नहीं है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट

वहीं रणबीर कपूर प्राइवेट फंक्शन में जाने के लिए 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. आलिया भट्ट 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल

इसके अलावा कैटरीना कैफ इस लिस्ट में हाइएस्ट पेड़ स्टार्स हैं. वो किसी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करना का 3.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. कैटरीना कैफ के पति विक्की कौशल 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों हैप्पी स्पेस में हैं. वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

शाहरुख खान

वहीं शाहरुख खान इसके लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. शाहरुख खान को रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है. शाहरुख की एक झलक पाने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. ऋतिक रोशन अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. उनकी डांस परफॉर्मेंस के फैंस दीवाने होते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)

सलमान खान

सलमान खान किसी भी प्राइवेट इवेंट में जाने का 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. 

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह

वहीं दीपिका पादुकोण किसी शादी में जाने के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं और उनके पति रणवीर सिंह भी 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

 

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ranbir Kapoor Katrina Kaif Shah Rukh Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Car Fire: Baghpat में Eastern Peripheral Expressway पर कार बनी आग का गोला, Bank Employee ने बचाई जान!
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Data Centers का HUB बनेगा भारत, किन Shares में होगी कमाई ?| Paisa Live
Maithili Thakur Political Entry: बिहार चुनाव 2025 से पहले Maithili Thakur की राजनीति में चर्चा तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
ओटीटी
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
जनरल नॉलेज
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नौकरी
Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
न्यूज़
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget