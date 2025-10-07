बॉलीवुड स्टार्स को शादी में बुलाने का हर आम आदमी का सपना होता है. हालांकि, इन स्टार्स को शादी या पार्टी में बुलाने के लिए आम आदमी को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है. आइए जानते हैं अक्षय कुमार से लेकर रणबीर कपूर तक कितना चार्ज करते हैं.

अक्षय कुमार

Siasat की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार किसी भी शादी में जाने और परफॉर्म करने का 2.5 करोड़ चार्ज करते हैं. अक्षय कुमार अपनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. उनकी डांस परफॉर्मेंस काफी एंटरटेनिंग होती है. अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें किसी शादी में परफॉर्म करने में कोई शर्म नहीं है.

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट

वहीं रणबीर कपूर प्राइवेट फंक्शन में जाने के लिए 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. आलिया भट्ट 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल

इसके अलावा कैटरीना कैफ इस लिस्ट में हाइएस्ट पेड़ स्टार्स हैं. वो किसी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करना का 3.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. कैटरीना कैफ के पति विक्की कौशल 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों हैप्पी स्पेस में हैं. वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.

शाहरुख खान

वहीं शाहरुख खान इसके लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. शाहरुख खान को रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है. शाहरुख की एक झलक पाने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं.

ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. ऋतिक रोशन अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. उनकी डांस परफॉर्मेंस के फैंस दीवाने होते हैं.

सलमान खान

सलमान खान किसी भी प्राइवेट इवेंट में जाने का 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह

वहीं दीपिका पादुकोण किसी शादी में जाने के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं और उनके पति रणवीर सिंह भी 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.