मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति

मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति

गायत्री जोशी ने फिल्म स्वदेश में काम किया था. फिल्म में वो शाहरुख खान के अपोजिट रोल में थीं. इस फिल्म के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 Oct 2025 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस गायत्री जोशी ने फिल्म स्वदेश से डेब्यू किया था. फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी. गायत्री इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट रोल में थीं. फिल्म में उन्हें काफी पसंद किया गया था. वो रातों-रात स्टार बन गई थीं. शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया था. हालांकि, गायत्री ने इस फिल्म के बाद फिर कोई फिल्म नहीं की. स्वदेश उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. 

बता दें कि गायत्री जोशी ने 2005 में विकास ओबेरॉय संग शादी की थी. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी. कपल के दो बच्चे हैं. गायत्री अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. वो लाइमलाइट से भी दूर रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं दिखती हैं.

गायत्री जोशी के पति विकास ओबेरॉय की नेटवर्थ

फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो ओबेरॉय रियलिटी में इंफ्लुएंसियल पार्ट बन गई थीं. अब वो कंपनी की डायरेक्टर हैं. गायत्री ने विकास ओबेरॉय से शादी की. Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक, विकास ओबेरॉय की नेटवर्थ 42,960 करोड़ है. वो इस लिस्ट में 58Th रैंक पर हैं. इसके अलावा वो इंडिया के टॉप रियल एस्टेट एंटरप्रन्योर में चौथे नंबर पर हैं. विकास ओबेरॉय रियलिटी में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.

उनके सबसे पॉपुलर डेवलपमेंट में 360 वेस्ट अपार्टमेंट शामिल हैं. यहां एक फ्लैट की कीमत 400 करोड़ रुपये तक हो सकती है. यहां कई बॉलीवुड स्टार्स और टॉप बिजनेसमैन का घर है.

गायत्री के पति शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर हैं. Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक, शाहरुख खान की नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये है. वहीं जूही चावला की नेटवर्थ 7,790 करोड़ है और ऋतिक रोशन की नेटवर्थ 2160 करोड़ रुपये है. वहीं करण जौहर की नेटवर्थ 1,880 करोड़ है और अमिताभ बच्चन एंड फैमिली की नेटवर्थ 1,630 करोड़ रुपये है. ये टॉप 5 अमीर बॉलीवुड सेलेब्स हैं.

 

Published at : 07 Oct 2025 11:28 AM (IST)
Tags :
Swades Shah Rukh Khan Gayatri Joshi
Embed widget