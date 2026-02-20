Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ (धुरंधर: द रिवेंज) 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म की कमाई को लेकर उम्मीदें आसमान पर हैं. हालांकि, फिल्म को सोलो रिलीज नहीं मिल पाई है. ऐसे में सवाल है कि यह फिल्म पहले दिन कितना कमा सकती है? हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए इसे कितना कमाना होगा? और टॉप ओपनर बनने के लिए क्या टारगेट रहेगा?

हाईएस्ट ओपनर बनने के लिए इतना कमाना होगा

ट्रेड एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स की मानें तो अगर ‘धुरंधर 2’ को बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होना है, तो इसे कम से कम 65 करोड़ रुपये कमाने होंगे और ‘स्त्री 2’ (64.80 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ना होगा.

फिलहाल बॉलीवुड की टॉप 5 हाईएस्ट ओपनर फिल्मों में 75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ‘जवान’ नंबर एक पर है. दूसरे नंबर पर ‘स्त्री 2’ (64.8 करोड़), तीसरे नंबर पर ‘एनिमल’ (63.8 करोड़), चौथे नंबर पर ‘पठान’ (57 करोड़) और पांचवें नंबर पर ‘वॉर’ (53.35 करोड़) है.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ का टारगेट नंबर दो की पोजिशन हासिल करना है.





‘टॉक्सिक’ के साथ क्लैश बड़ी चुनौती

हालांकि, ‘धुरंधर 2’ के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ है, जो 19 मार्च को ही थिएटर में रिलीज हो रही है. ‘टॉक्सिक’ भी साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और टीजर रिलीज के बाद से ही इसकी काफी चर्चा है. ऐसे में इस क्लैश का असर दोनों फिल्मों की कमाई पर पड़ सकता है.

अगर ‘धुरंधर 2’ को सोलो रिलीज मिलती, तो यह फिल्म शाहरुख खान की ‘जवान’ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी. लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है.

‘धुरंधर’ का लाइफटाइम कलेक्शन

पहली फिल्म ‘धुरंधर’ थिएटर में करीब 75 दिन तक चली थी. फिल्म का क्रेज ऐसा था कि ओटीटी रिलीज के बाद भी दर्शक इसे देखने थिएटर पहुंच रहे थे. कमाई की बात करें तो आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ ने भारत में कुल 838.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, कोईमोई के मुताबिक, ‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,355 करोड़ रुपये रहा.

‘धुरंधर 2’ कास्ट

‘धुरंधर 2’ को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा इस फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में हैं.

‘धुरंधर 2’ का टीजर देखें