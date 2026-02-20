हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटॉप ओपनर बनने के लिए ‘धुरंधर 2’ को इतना कमाना होगा, बॉक्स ऑफिस पर तभी बचेगी लाज!

टॉप ओपनर बनने के लिए ‘धुरंधर 2’ को इतना कमाना होगा, बॉक्स ऑफिस पर तभी बचेगी लाज!

Dhurandhar 2 Box Office: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है ‘धुरंधर 2’. फिल्म की ओपनिंग कमाई को लेकर बड़ी चर्चा है, जानिए कि हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए इसे कितनी कमाई करनी होगी.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 20 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ (धुरंधर: द रिवेंज) 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म की कमाई को लेकर उम्मीदें आसमान पर हैं. हालांकि, फिल्म को सोलो रिलीज नहीं मिल पाई है. ऐसे में सवाल है कि यह फिल्म पहले दिन कितना कमा सकती है? हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए इसे कितना कमाना होगा? और टॉप ओपनर बनने के लिए क्या टारगेट रहेगा?

हाईएस्ट ओपनर बनने के लिए इतना कमाना होगा

ट्रेड एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स की मानें तो अगर ‘धुरंधर 2’ को बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होना है, तो इसे कम से कम 65 करोड़ रुपये कमाने होंगे और ‘स्त्री 2’ (64.80 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ना होगा.

फिलहाल बॉलीवुड की टॉप 5 हाईएस्ट ओपनर फिल्मों में 75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ‘जवान’ नंबर एक पर है. दूसरे नंबर पर ‘स्त्री 2’ (64.8 करोड़), तीसरे नंबर पर ‘एनिमल’ (63.8 करोड़), चौथे नंबर पर ‘पठान’ (57 करोड़) और पांचवें नंबर पर ‘वॉर’ (53.35 करोड़) है.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ का टारगेट नंबर दो की पोजिशन हासिल करना है.


टॉप ओपनर बनने के लिए ‘धुरंधर 2’ को इतना कमाना होगा, बॉक्स ऑफिस पर तभी बचेगी लाज!

‘टॉक्सिक’ के साथ क्लैश बड़ी चुनौती

हालांकि, ‘धुरंधर 2’ के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ है, जो 19 मार्च को ही थिएटर में रिलीज हो रही है. ‘टॉक्सिक’ भी साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और टीजर रिलीज के बाद से ही इसकी काफी चर्चा है. ऐसे में इस क्लैश का असर दोनों फिल्मों की कमाई पर पड़ सकता है.

अगर ‘धुरंधर 2’ को सोलो रिलीज मिलती, तो यह फिल्म शाहरुख खान की ‘जवान’ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी. लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है.

‘धुरंधर’ का लाइफटाइम कलेक्शन

पहली फिल्म ‘धुरंधर’ थिएटर में करीब 75 दिन तक चली थी. फिल्म का क्रेज ऐसा था कि ओटीटी रिलीज के बाद भी दर्शक इसे देखने थिएटर पहुंच रहे थे. कमाई की बात करें तो आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ ने भारत में कुल 838.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, कोईमोई के मुताबिक, ‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,355 करोड़ रुपये रहा.

‘धुरंधर 2’ कास्ट

‘धुरंधर 2’ को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा इस फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में हैं.

‘धुरंधर 2’ का टीजर देखें

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 20 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
