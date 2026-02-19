हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजो ‘बॉर्डर 2’ नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, 600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल

जो 'बॉर्डर 2' नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, 600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन सी फिल्म रही? छोटे बजट में बनी ये फिल्म कैसे ब्लॉकबस्टर बन गई और बॉर्डर को कैसे पछाड़ा, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 19 Feb 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फिल्म बॉलीवुड या साउथ से नहीं बल्कि रीजनल सिनेमा से है. बेहद छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने मेकर्स को करीब 600% का फायदा पहुंचाया है.

ऑरमैक्स मीडिया की जनवरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ चुकी है. रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट जारी की गई है. इसमें पहले नंबर पर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' है, वहीं दसवें स्थान पर मौजूद एक फिल्म ने सबका ध्यान खींचा है. दरअसल, लिस्ट की 9 फिल्में बॉलीवुड और साउथ की हैं, जबकि यह 10वीं फिल्म मराठी सिनेमा से है.


जो 'बॉर्डर 2' नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, 600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल

जनवरी में चर्चा भले ही 'बॉर्डर 2' की सबसे ज्यादा रही और कमाई के मामले में यह बड़ी फिल्म बनकर उभरी. 'बॉर्डर 2'के मेकर्स को अभी तक करीब 30% प्रॉफिट ही मिल पाया है. लेकिन, प्रॉफिट के मामले में ये मराठी फिल्म 'बॉर्डर 2' सहित बाकी सभी फिल्मों से आगे निकल गई. 

यह फिल्म है 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' (Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam). 1 जनवरी 2026 को थियेटर में रिलीज हुई यह फिल्म मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर ब्लॉकबस्टर बन गई.

फिल्म की कहानी एक मराठी-माध्यम स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे गिराकर एक भ्रष्ट नेता इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहता है. स्कूल का प्रिंसिपल अपने पुराने छात्रों को बुलाता है और सब मिलकर अपनी मातृभाषा और पहचान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं.

फिल्म में सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग और प्राजक्ता कोली मुख्य भूमिकाओं में हैं.

 जो ‘बॉर्डर 2’ नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया, 600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल

'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' को पहले दिन 78 लाख की ओपनिंग मिली. वीकेंड में वर्ड ऑफ माउथ के बलबूते ये फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली. फिल्म ने पहले हफ्ते में ही बजट वसूल कर लिया. 11 दिनों में ये फिल्म ने 11.40 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में ही फिल्म 23 करोड़ कमा चुकी थी. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 4 करोड़ रुपये था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 28-30 करोड़ रुपये की कमाई की. सैकनिक के मुताबिक इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 28.65 करोड़ है. 

बजट और कमाई की तुलना करें तो फिल्म ने मेकर्स को करीब 600% से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया. 

फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले और दर्शकों ने भी इसे पसंद किया. ऑडियंस का कहना है कि मराठी स्कूलों के मुद्दे को भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है और एक्टर्स ने भी नैचुरल एक्टिंग की है.  

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sachin Khedekar (@sachinskhedekar)

रिलीज के 50 दिन बाद भी ये फिल्म अभी थियेटर्स में चल रही है. फिल्म को मिली सक्सेज के बाद मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल भी अनाउंट कर दिया है. 

'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' ओटीटी रिलीज डेट

अगर आप भी कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये फिल्म 27 फरवरी से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. 

(बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें सैकनिक और ऑरमैक्स मीडिया से लिए गए हैं.)

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 19 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam
और पढ़ें
