अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर सुपरहिट फिल्म 'शोले' आज से 50 साल पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म में दोनों कलाकारों की जोड़ी ने अपनी जुगलबंदी और जबरदस्त एक्शन सींस के साथ ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ी. आज 12 दिसंबर को 'शोले' के गोल्डन जुबली के मौके पर इसे फिर से थिएटर्स में रिलीज किया गया है.

'शोले' के गोल्डन जुबली पर मिला ऑडियंस को स्पेशल गिफ्ट

50 सालों बाद आज फिर एक बार 'शोले' देखने के लिए सिनेमा हॉल्स में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. गोल्डन जुबली के मौके पर फैंस को स्पेशल गिफ्ट देने के लिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की ये आइकॉनिक फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई.

फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ इसे दोबारा पर्दे पर रिलीज किया गया है. लेकिन जब 1975 में 'शोले' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने जमकर नोट छापे और 19 सालों तक ये रिकॉर्ड कोई अन्य फिल्म तोड़ नहीं पाई.



'शोले' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रमेश सिप्पी के निर्देशन पर 'शोले' को 3 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया था. इसके बाद जब 1975 में ये एक्शन पैक्ड फिल्म जब रिलीज हुई तब इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से रिकॉर्ड सेट कर दिया. महज 3 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ की कमाई की और ये हाईएस्ट ग्रौसिंग इंडियन फिल्म बन गई. यहां तक कि 19 सालों तक 'शोले' के बॉक्स ऑफिस के आगे कोई भी इंडियन फिल्म टिक नहीं पाई.

19 सालों बाद टूटा 'शोले' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर 'शोले' का डंका बजता रहा है. फिल्म की कहानी, स्टारकास्ट की दमदार एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी की खूब सराहना हुई. 19 सालों तक ऐसी फिल्म बन ही नहीं पाई जो 'शोले' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मात दे सके. लेकिन 1991 में सूरज बड़जात्या ने अपनी अपनी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' रिलीज की.



इसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के खूब चर्चे हुए और इसने 'शोले' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए अपने खाते में 72 करोड़ रुपए जमा किया. यहां भी फिल्म की कहानी और किरदारों संग इसके एल्बम को भी बहुत पसंद किया. ये मल्टीस्टारर फिल्म उस जमाने की हिट फिल्मों में से एक रही.