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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाRam Charan Dangal Coach: 'पेड्डी' के निर्देशक का खुलासा, फिल्म के लिए राम चरण ने तीन से चार महीने तक कुश्ती का लिया प्रशिक्षण

Ram Charan Dangal Coach: 'पेड्डी' के निर्देशक का खुलासा, फिल्म के लिए राम चरण ने तीन से चार महीने तक कुश्ती का लिया प्रशिक्षण

Ram Charan Dangal Coach: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के कुश्ती वाले सीन को असली बनाने के लिए 'दंगल' के ट्रेनर को टीम में शामिल किया गया था और सभी कलाकारों ने इसके लिए खास ट्रेनिंग ली.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 03 Jun 2026 07:47 PM (IST)
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राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. आखिर फिल्म के कुश्ती वाले सीन इतने दमदार कैसे बनी? इसका जवाब देते हुए डायरेक्टर बुची बाबू सना ने खुलासा किया कि 'दंगल' के ट्रेनर को टीम में शामिल किया गया था और कलाकारों ने इसके लिए स्पेशल ट्रैनिंग भी ली थी.

बहुत चर्चा में रही ग्रामीण खेल पर आधारित ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने खुलासा किया है कि लीड एक्टर राम चरण ने फिल्म के लिए तीन से चार महीने तक कुश्ती का ट्रेनिंग लिया था. इसके लिए उन्होंने उस ट्रेनर को अप्वॉइंट किया था, जिसने फिल्म 'दंगल' में एक्टर आमिर खान को ट्रेन्ड किया था.

 
 
 
 
 
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‘दंगल’ वाले ट्रेनर से सीखी कुश्ती

मीडिया से बातचीत के दौरान बुची बाबू सना से खेल पर आधारित इस फिल्म के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में पूछा गया. इस सवाल का जवाब देते हुए डायरेक्टर ने कहा, 'क्रिकेट तो हम सब जानते ही हैं. लेकिन कुश्ती के मामले में हमने खास ध्यान रखा. हमने उस कोच को बुलाया जिसने फिल्म 'दंगल' में आमिर खान को ट्रेनिंग दिया था. हमने तेलंगाना के पहलवानों को भी टीम में शामिल किया. हमने सभी कलाकारों को स्पेशल ट्रैनिंग दिया. राम चरण ने इस फिल्म के लिए करीब तीन से चार महीने तक कुश्ती का स्पेशल ट्रैनिंग ली.'

फिल्म में दिखेंगे तीन खेल

बता दें कि फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा हाल ही में जारी किए गए ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि राम चरण फिल्म में क्रिकेट और कुश्ती सहित तीन खेलों में माहिर किरदार निभा रहे हैं.

4 जून को होगी फिल्म रिलीज

ये फिल्म 4 जून को विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है और इसकी एनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों में काफी एक्साइटमेंट है.

शूटिंग हुई पूरी, टीम ने शेयर किया एक्सपीरियंस

फिल्म की शूटिंग इस साल 1 मई तक पूरी हो चुकी थी. डायरेक्टर बुची बाबू सना की काफी चर्चा में रही ग्रामीण एक्शन ड्रामा 'पेड्डी' के कैमरामैन, जाने-माने छायाकार रत्नवेलु ने सबसे पहले शूटिंग पूरी होने की घोषणा की थी.

टीम का अनुभव और तारीफ

1 मई की सुबह-सुबह अपने एक्स अकाउंट पर सिनेमैटोग्राफर रत्नवेलु ने लिखा, 'मेगा पावर स्टार राम चरण की शूटिंग पूरी हो गई! पेड्डी- एक यादगार सफर. राम चरण के साथ काम करना वाकई खास रहा. पर्दे पर एक दमदार कलाकार और असल जिंदगी में एक बेहतरीन दोस्त. हमने साथ मिलकर जो यादें बनाई हैं, उनके लिए आभारी हूं.'

अपने इंस्टाग्राम पेज पर रत्नवेलु लिखा था, 'राम चरण के साथ काम करना बेहद इंस्पिरेशनल रहा है, वो न सिर्फ एक शानदार एक्टर हैं, जो हर फ्रेम में जोश और बारीकी भर देते हैं, बल्कि पर्दे के बाहर भी एक सच्चे और भरोसेमंद दोस्त हैं. उनके साथ शूटिंग के इस आखिरी दिन, मैं न सिर्फ बेहतरीन दृश्य, बल्कि ढेर सारी यादें भी अपने साथ ले जा रहा हूं. हमने साथ मिलकर जो जादू बिखेरा, उसके लिए और आगे आने वाले कई और सफरों के लिए शुभकामनाएं.'

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Ram Charan Dangal Coach: 'पेड्डी' के निर्देशक का खुलासा, फिल्म के लिए राम चरण ने तीन से चार महीने तक कुश्ती का लिया प्रशिक्षण

फिल्म की स्टार कास्ट और टीम

फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस हैं. वरिष्ठ कलाकार शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी भी महत्वपूर्ण रोल निभाते नजर आएंगे. फिल्म को उद्योग के कुछ बेहतरीन लोगों का समर्थन प्राप्त है. आर रत्नवेलु ने कैमरा संभाला है, नवीन नूली ने फिल्म का संपादन किया है और अविनाश कोल्ला ने फिल्म के विशाल और विस्तृत सेट डिजाइन किए हैं.

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Published at : 03 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi Movie
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