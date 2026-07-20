'द ओडिसी' ने संडे को मचा दिया तहलका, तीसरे दिन 50 करोड के हुई पार, तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Odyssey Box Office Day 3: 'द ओडिसी' ने संडे को मचा दिया तहलका, तीसरे दिन 60 करोड के हुई पार, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

The Odyssey Box Office Day 3: 'द ओडिसी' ने संडे को मचा दिया तहलका, तीसरे दिन 60 करोड के हुई पार, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

The Odyssey Box Office Collection Day 3: क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट रिलीज 'द ओडिसी' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. रिलीज के दिन दिन में ही इस फिल्म ने हाफ सेंचुरी जड़ दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म को इंडियन ऑंडियंस  काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बमफाड़ ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाई. वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को तो इतने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया. चलिए यहां इस फिल्म की भारत में तीसरे दिन की कमाई जानते हैं.

'द ओडिसी' ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?
'द ओडिसी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि अजय देवगन की एक हफ्ते पुरानी धमाल 4 के आगे ये फिल्म न केवल दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही हैं बल्कि ये जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है.  मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और ऐनी हैथवे स्टारर इस एपिक फैंटेसी ड्रामा की कमाई की बात करें तो इसने भारत में 17.40 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने कमाई में उछाल दिखाते हुए 22 करोड़ कमा डाले. वहीं तीसरे दिन इसे संडे की छुट्टी का भरपूर फायदा मिल है और इसी के साथ इसकी कमाई में संडे को जबरदस्त तेजी देखी गई है.

  • बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द ओडिसी' ने रिलीज के तीसरे दिन 21 करोड़  कमाई की है.
  • इसी के साथ क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की भारत में तीन दिनों की नेट कमाई अब 61.30 करोड़ रुपये हो गई है.

2026 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनी
'द ओडिसी' सिर्फ तीन दिनों में 61.30 करोड़ की कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसने 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' (30.21 करोड़) को पीछे छोड़कर चौथी पोजिशन हासिल की है. वहीं फिल्म जिस दमदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए लगा रहा है कि ये पहले हफ़्ते में 'माइकल' (70.76 करोड़) को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी.

ये भी पढे़ें:-Sunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'द ओडिसी' ने मचाई तबाही, 'धमाल 4' का भी चला जादू, जानें- 'अल्फा' सहित बाकी फिल्मों का हाल

भारत में 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्में

  1. ऑब्सेशन – 84.65 करोड़
  2. प्रोजेक्ट हेल मैरी– 75.21 करोड़
  3. माइकल– 70.76 करोड़
  4. द ओडिसी– 61.30 करोड़ (3 दिन)
  5. द डेविल वियर्स प्राडा 2 – 30.21 करोड़
  6. ली क्रोनिन की द मम्मी – 25.32 करोड़

ये भी पढ़ें:-Meenakshi Recreates Nagin Song: 'नागिन' वाले सुनहरे दौर में लौटीं मीनाक्षी शेषाद्रि, रिक्रिएट किया 'नाचे नागिन गली गली' का आइकॉनिक गाना

Published at : 20 Jul 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Christopher Nolan BOX OFFICE COLLECTION The Odyssey
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