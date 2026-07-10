Niharika NM: कौन हैं निहारिका एनएम? राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में आएंगी नजर
Who Is Niharika NM: निहारिका एनएम जल्द ही राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में नजर आएंगी. चलिए जानते हैं आखिर ये एक्ट्रेस हैं कौन.
मशहूर डांसर और एक्टर राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में राघव के अपोजिट निहारिका एनएम बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर निहारिका एनएम हैं कौन.
कौन हैं निहारिका एनएम?
निहारिका एनएम का जन्म 4 जुलाई 1997 को बेंगलुरु में हुआ था. उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित चैपमैन यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है. निहारिका एक मशहूर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने फनी और रिलेटेबल कॉमेडी वीडियो के दम पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. खास बात ये है कि वो पहली भारतीय डिजिटल क्रिएटर हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की चर्चित एनिमेटेड सीरीज 'बिग माउथ' में मेगन थे स्टैलियन और जॉर्डन पील जैसे इंटरनेशनल कलाकारों के साथ गेस्ट अपीयरेंस की थी.
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इन सेलेब्स के साथ किया काम
निहारिका एनएम ने अपने कंटेंट के जरिए देश-विदेश के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. उनके वीडियो में टॉम क्रूज, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, रणबीर कपूर, विजय देवरकोंडा, यश और महेश बाबू जैसे सेलेब्स नजर आ चुके हैं. साल 2022 में उन्हें कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'यूथ आइकन-एंटरटेनर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा वो फोर्ब्स एशिया '30 अंडर 30' (2022) और फोर्ब्स की '100 डिजिटल स्टार्स' (2023) की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं.
इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं निहारिका एनएम
निहारिका एनएम मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 7 के जूरी एपिसोड में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने साल 2025 में तमिल फिल्म 'पेरुसु' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जबकि तेलुगु सिनेमा में उन्होंने कॉमेडी फिल्म 'मित्रा मंडली' के जरिए डेब्यू किया. अब वो जल्द ही राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. सोशल मीडिया पर निहारिका एनएम की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 34 लाख (3.4 मिलियन) से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
कब रिलीज होगी 'भाई तेरी स्टार है'?
'भाई तेरा स्टार है' की बात करें तो ये फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म ईस्टवुड पिक्चर्स के बैनर तले बनी है और इसे विवेक बी अग्रवाल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी विवेक बी अग्रवाल और सुदीप्तो सरकार ने मिलकर लिखी है. वहीं, अवंतिका हरी, सुनील रूपाणी और विवेक बी अग्रवाल इसके प्रोड्यूसर हैं.
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