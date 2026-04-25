15वीं एनिवर्सरी पर पृथ्वीराज सुकुमारन ने पत्नी पर यूं जताया प्यार, सुप्रिया के पोस्ट ने भी खींचा ध्यान
Prithviraj Sukumaran Wedding Anniversary: पृथ्वीराज सुकुमारन और सुप्रिया मेनन ने 15वीं शादी की सालगिरह को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर प्यार लुटाया.
साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. आज उनकी शादी की 15वीं सालगिरह है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी सुप्रिया मेनन के साथ खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. इस खास दिन पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार भरे पोस्ट शेयर किए, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर लोगों का दिल जीत रही है.
पृथ्वीराज ने शेयर की तस्वीर
पृथ्वीराज ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वो सुप्रिया के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. पीछे बर्फ से ढके पहाड़ इस फोटो को और खास बना रहे है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे पार्टनर! आगे भी ऐसे ही साथ में सफर करते रहें, नई-नई चीजें खोजते रहें और हर मुश्किल का मिलकर सामना करते रहें.' इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने भी कपल को बधाई दी है.
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सुप्रिया ने लुटाया प्यार
वहीं सुप्रिया मेनन ने भी पिछले कुछ महीनों की कई प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. एक फोटो में दोनों जिम के अंदर मिरर सेल्फी लेते दिखे, तो दूसरी फोटो में साथ में हंसते हुए नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी 15वीं एनिवर्सरी, पी! उम्मीद है कि हम एली कुट्टी और जोरो के साथ जिंदगी भर ऐसे ही साथ बने रहेंगे... बेबी!' सुप्रिया ने कैप्शन में पृथ्वीराज के साथ बेटी और पेट डॉग का भी जिक्र किया.
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सुप्रिया और पृथ्वीराज की लव स्टोरी
बता दें कि साल 2011 में पृथ्वीराज और सुप्रिया शादी के बंधन में बंधे थे. साल 2014 में उनके घर बेटी अलंकृता का जन्म हुआ, जिसके बाद उनकी फैमिली पूरी हो गई. दोनों सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनली भी साथ काम करते हैं और फिल्म प्रोडक्शन में भी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया है. पृथ्वीराज के वर्क फ्रंट की बात करें, तो हाल ही में पृथ्वीराज 'पल्लीचट्टांबी' में कैमियो में नजर आए थे. वहीं आने वाले समय में वो खलीफा, आई, नोबडी, और पैन-इंडिया फिल्म वाराणसी में भी दिखाई देंगे.
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Source: IOCL