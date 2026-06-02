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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने मराठी ही नहीं हिंदी वर्जन में भी लूटा बॉक्स ऑफिस, एक महीने में कर डाली बमफाड़ कमाई, ये रिकॉर्ड भी किया नाम

Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने मराठी ही नहीं हिंदी वर्जन में भी लूटा बॉक्स ऑफिस, एक महीने में कर डाली बमफाड़ कमाई, ये रिकॉर्ड भी किया नाम

Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख स्टारर और निर्देशित ‘राजा शिवाजी’ ने सिनेमाघरों में धुआंधार परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने मराठी ही नहीं हिंदी भाषा में भी कमाल कर दिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 10:25 AM (IST)
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रितेश देशमुख स्टारर और निर्देशित ‘राजा शिवाजी’ ने सिनेमाघरों में रिलीज के पांच हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इस दौरान इस ऐतिहासिक बायोपिक बड़ी कमर्शियल सफलता भी हासिल कर ली है. अच्छी बात ये है कि रिलीज के एक महीने बाद भी दर्शकों की फिल्म में दिलचस्पी बनी हुई है. जहां मराठी दर्शकों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस फिल्म पर अपना प्यार बरसाया है तो वहीं हिंदी वर्जन ने भी इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है. चलिए यहां जान लेते हैं कि ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 5 हफ्तों में हिंदी वर्जन से कितनी कमाई की है?

‘राजा शिवाजी’ ने पांच हफ्तों में हिंदी वर्जन से कितनी की कमाई?
बता दें कि ‘राजा शिवाजी’  सिनेमाघरों में हिंदी और मराठी भाषा में एक मई को रिलीज हुई थी. तब से ये बॉक्स ऑफिस पर कुंडली जमाए बैठी हुई है और दोनों वर्जन में खूब कमाई कर रही है. हालांकि इसने मराठी भाषा ज्यादा अच्छा परफॉर्म किय और खूब कलेक्शन भी कर डाला है. मराठी की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी ‘राजा शिवाजी’ की इस वर्जन में ग्रॉस कमाई 82.66 करोड़ रुपये है तो वहीं इसने 70.02 करोड़ रुपये का नेट केलक्शन किया है.

वहीं हिंदी वर्जन ने भी दर्शकों को खूब सिनेमाघरों तक खींचा है. बता दें कि इसने हिंदी में 29.71 करोड़ रुपये की  ग्रॉस कमाई और 25.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसी के साथ ये हिंदी बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म भी बन गई है. 

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‘राजा शिवाजी’ ने भारत और दुनियाभर में कितना कर डाला कलेक्शन? 
कुछ समय पहले ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ‘राजा शिवाजी’  की ये एडीशनल कमाई इसके रिकॉर्ड को और मजबूत करती है. क्योंकि हिंदी और मराठी वर्जन की कमाई को मिलाकर इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 95.17 करोड़ और ग्रॉस कमाई 112.38 करोड़ रुपये हो गई है.   वहीं विदेशी बाजार से इसने 4.27 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 116.65 करोड़ रुपये हो चुका है.

भाषा वाइज ‘राजा शिवाजी’ का कलेक्शन

  • मराठी नेट- 70.02 करोड़ (ग्रॉस 82.66 करोड़)
  • हिंदी नेट- 25.15 करोड़ (ग्रॉस 29.71 करोड़)
  • भारत का कुल नेट कलेक्शन 95.17 करोड़
  • भारत का कुल ग्रॉस कलेक्शन- 112.38 करोड़
  • वर्ल्डवाइड कलेक्शन-116.65 करोड़

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Published at : 02 Jun 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
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