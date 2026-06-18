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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां हिंदू, पिता मुस्लिम... धर्म को लेकर जीनत अमान ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक धर्म अपनाना नहीं चाहती

मां हिंदू, पिता मुस्लिम... धर्म को लेकर जीनत अमान ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- एक धर्म अपनाना नहीं चाहती

Zeenat Aman Interview: एक्ट्रेस जीनत अमान का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने धर्म को लेकर कई बातों का खुलासा किया, साथ ही अपने परिवार के बारे में बात की.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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70-80 के दशक में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली जीनत अमान इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में वो एक इंटरव्यू में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने परिवार और धर्म को लेकर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि वो खुद को धार्मिक नहीं मानती क्योंकि उन्हें कई रिलीजन को पास से समझने का मौका मिला हैं. 

धर्म को लेकर जीनत अमान का बयान

हाल ही में न्यूज 18 के 'अमृत रत्न 2026' में बातचीत करते हुए जीनत ने कहा, 'मेरा असली नाम जीनत अमान नहीं, बल्कि ललितेश्वरी हैं. मेरी मां वर्धिनी हिंदू धर्म से थी और वो रोज 2-3 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करती थीं. उन्होंने ही मुझे पाला और बड़ा किया हैं.' 

वहीं जब उनसे अपने धर्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा, 'मैं खुद को धार्मिक नहीं मानती क्योंकि मेरी मां हिंदू थी. मेरे पिता और पति मुस्लिम हैं और मेरे सौतेले पिता जर्मन थे. इतना ही नहीं, मैंने कैथोलिक स्कूल से पढ़ाई की, तो मैं कोई एक धर्म अपनाना नहीं चाहती क्योंकि कोई भी धर्म किसी को गलत राह नहीं दिखाता हैं. मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत और प्यार हैं.'

 
 
 
 
 
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जीनत का करियर 

बता दें कि जीनत अमान 1970 में मिस एशिया पैसिफिक की विनर थीं. उन्हें 1971 में 'हरे रामा हरे कृष्णा' से पहचान मिली, जो उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. इसके बाद उन्होंने यादों की बारात (1973), सत्यम शिवम सुंदरम (1977), डॉन (1978), कुर्बानी (1980) और इंसाफ का तराजू (1980) जैसे आइकॉनिक फिल्मों से अपनी मजबूत पहचान बनाई और करोड़ों दिलों में बस गई. 

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शादी के 14 साल बाद की वापसी

वहीं बात करें पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 1985 में मजहर खान से शादी की थी और फिल्मों से दूरी बना ली थी. लेकिन भोपाल एक्सप्रेस (1999), बूम (2003) और पानीपत (2019) जैसी फिल्मों से बड़े पर्दे पर वापसी कर ली. उन्होंने अमिताभ बच्चन, देव आनंद, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है, जिससे वो अपने दौर में सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाली एक्ट्रेस बन गई थीं.

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Published at : 18 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
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