टीवी की मशहूर अभिनेत्री हिना खान की प्रेग्नेंसी को लेकर हाल ही में चर्चा तेज हो गई है. यह अफवाह तब शुरू हुई क्यों कि एक कॉमेडियन शो में हिना खान मुनव्वर फारूकी के साथ पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश पर मजेदार बातचीत करते हुए नजर आईं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.फैंस ने वीडियो को देखकर हिना को बधाई देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने कमेंट किया, "बेबी कमिंग सून?" और "कॉन्ग्रेचुलेशंस हिना!"

हिना खान की पेरेंटिंग चर्चा हुई वायरल

दरअसल, यह बातचीत एक रियलिटी शो का हिस्सा थी. मुनव्वर फारूकी ने हिना को बच्चों की परवरिश के टिप्स मजाकिया अंदाज में दिए. हिना ने भी खुलकर हिस्सा लिया और कहा कि वह भविष्य में अच्छे मां-बाप बनना चाहती हैं. लेकिन फैंस ने इसे जल्दबाजी में प्रेग्नेंसी समझ लिया.

अधिकारिक तौर पर हिना ने अपनी प्रेग्नेंसी की कोई पुष्टि नहीं की है. दोनों पहले भी कई बार साथ नजर आ चुके हैं और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है. मुनव्वर फारूकी ने कई बार हिना का समर्थन किया है और उनका साथ दिया है. इस बार पेरेंटिंग टॉपिक पर बातचीत करने से फैंस ने यह सोचा कि शायद कोई बड़ा राज खुल रहा है, लेकिन असल में यह बस एक हल्की-फुल्की और प्यारी बातचीत थी.

हिना खान का कैंसर से संघर्ष और रिकवरी?

हिना खान ने पहले ब्रेस्ट कैंसर का सामना किया था. वे अपनी बीमारी को छिपाती नहीं थीं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और अपडेट शेयर करती रहीं. उनका कहना है, "कैंसर मौत का फैसला नहीं है." फरवरी 2026 में वे कैंसर सर्वाइवर्स के साथ रैंप पर चलीं और लोगों को जागरूक किया. कीमोथेरेपी का लगभग दौर खत्म हो चुका है और स्कैन में सब ठीक दिख रहा है. हिना खान की सेहत अब बेहतर है. उन्होंने सोशल मीडिया पर रिकवरी अपडेट साझा किए हैं. फैंस उनके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं.