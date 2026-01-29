हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरेश रावल की वजह से हेरा फेरी 3 में हो रही देरी? एक्टर बोले- मेरा कोई लेना-देना नहीं, अक्षय-मेकर्स के बीच टेक्निकल ईश्यू हैं

परेश रावल की वजह से हेरा फेरी 3 में हो रही देरी? एक्टर बोले- मेरा कोई लेना-देना नहीं, अक्षय-मेकर्स के बीच टेक्निकल ईश्यू हैं

परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर किया है. परेश रावल ने फिल्म के डिले होने की खबरों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म के डिले होने में उनका कोई लेना देना नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 29 Jan 2026 08:10 PM (IST)
हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी एक साथ आ रहे हैं. कुछ समय पहले परेश रावल ने प्रोमो शूट करने के बाद फिल्म बीच में छोड़ दी थी. उनके इस डिसिजन ने फैंस को शॉक्ड कर दिया था. अक्षय कुमार ने इस फ्रेंचायजी के राइट्स भी खरीदे हैं. अक्षय कुमार भी उनके इस डिसिजन से शॉक्ड हो गए थे. हालांकि, फिर परेश रावल को फिल्म के लिए मना लिया गया और वो फिर से फिल्म में आ गए हैं. खबरें थी कि फिल्म की शूटिंग फरवरी या मार्च में शुरू होगी.

हेरा फेरी 3 की शूटिंग में देरी पर परेश रावल ने किया रिएक्ट

अब परेश रावल ने द कॉमेडी फैक्ट्री से बातचीत में हेरा फेरी 3 को लेकर बात की है. अब उन्होंने फिल्म की शूटिंग के डिले होने की खबरों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा, 'ये सब जो बीच में हुआ कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ का मुकदमा किया. वो सब ठीक है यार. ये कछुआ छाप अगरबत्ती. ये देरी प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच कुछ टेक्निकल ईश्यू की वजह है. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. जब उनके बीच चीजें ठीक होंगी, तो मुझे सिर्फ पेपर्स साइन करने हैं.'

बता दें कि पिछले साल मई में परेश ने हेरा फेरी 3 से अलग होने की घोषणा की थी. इसके तुरंत बाद, अक्षय कुमार ने अपने बैनर केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक मुकदमा दायर किया. हालांकि, बाद में परेश ने फिल्म में वापसी कंफर्म की. फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट 2000 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म में परेश बाबूराव गणपतराव आप्टे, अक्षय राजू और सुनील श्याम के रोल में नजर आए थे. उनके कैरेक्टर आईकॉनिक हो गए थे. फिल्म का दूसरा पार्ट 2006 में आया था. 

Published at : 29 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Paresh Rawal Hera Pheri 3 Kshay Kumar
