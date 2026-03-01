हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मृणाल ठाकुर, पैप्स को दिए फोटो, देखें तस्वीरें

स्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मृणाल ठाकुर, पैप्स को दिए फोटो, देखें तस्वीरें

Mrunal Thakur Airport Look: हाल ही में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Mar 2026 11:38 PM (IST)
Mrunal Thakur Airport Look: हाल ही में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने अपने शानदार फैशन सेंस से सबका ध्यान खींच लिया. कैमरे में कैप्चर उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया खूब वायरल हो रही है.

1/7
हाल ही में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
हाल ही में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/7
इस दौरान एक्ट्रेस का काफी स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
इस दौरान एक्ट्रेस का काफी स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
Published at : 01 Mar 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dacoit

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट
'धोखेबाज रजऊ' गाने पर दादी ने किया ऐसा धांसू डांस, वायरल वीडियो पर रानी चटर्जी ने भी किया कमेंट
मनोरंजन
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
'किस्मत को कुछ और मंजूर था', 25वीं सालगिरह पर इरफान खान को याद कर भावुक हुईं पत्नी सुतापा सिकदार
मनोरंजन
हैदराबाद में होगा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग रिसेप्शन, बिना इन्विटेशन दिखाए नहीं मिलेगी एंट्री
हैदराबाद में होगा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग रिसेप्शन, बिना इन्विटेशन दिखाए नहीं मिलेगी एंट्री
मनोरंजन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
क्रिकेट
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Voting Rights Prisoners: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget