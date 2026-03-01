एक्सप्लोरर
मिलान फैशन वीक में छाई आलिया भट्ट, ऑल ब्लैक आउटफिट में बिखेरा ग्लैमर का जलवा
Alia Bhatt Photos: हाल ही में आलिया भट्ट ने मिलान फैशन वीक के गुच्ची इवेंट में शिरकत की. जहां उनका लुक काफी चर्चा में रहा है. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में मिलान फैशन वीक के गुच्ची इवेंट में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रेजेंस से सबका ध्यान खींच लिया. इस दौरान एक्ट्रेस ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आई. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है.
Published at : 01 Mar 2026 10:03 PM (IST)
