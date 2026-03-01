हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमिलान फैशन वीक में छाई आलिया भट्ट, ऑल ब्लैक आउटफिट में बिखेरा ग्लैमर का जलवा

मिलान फैशन वीक में छाई आलिया भट्ट, ऑल ब्लैक आउटफिट में बिखेरा ग्लैमर का जलवा

Alia Bhatt Photos: हाल ही में आलिया भट्ट ने मिलान फैशन वीक के गुच्ची इवेंट में शिरकत की. जहां उनका लुक काफी चर्चा में रहा है. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Mar 2026 10:03 PM (IST)
Alia Bhatt Photos: हाल ही में आलिया भट्ट ने मिलान फैशन वीक के गुच्ची इवेंट में शिरकत की. जहां उनका लुक काफी चर्चा में रहा है. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में मिलान फैशन वीक के गुच्ची इवेंट में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रेजेंस से सबका ध्यान खींच लिया. इस दौरान एक्ट्रेस ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आई. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है.

1/7
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो गुच्ची के ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी ग्लैमरस लग रही हैं.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो गुच्ची के ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी ग्लैमरस लग रही हैं.
2/7
एक्ट्रेस इस लेदर ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. उनका ये लुक इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.
एक्ट्रेस इस लेदर ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. उनका ये लुक इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.
Published at : 01 Mar 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Bollywood Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
मनोरंजन
जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर उसी की क्लिप्स करेंगे शेयर, जानें क्यों
जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर उसी की क्लिप्स करेंगे शेयर, जानें क्यों
मनोरंजन
शादी के बाद तिरुपति मंदिर पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, सादगी भरे अंदाज ने जीता दिल
शादी के बाद तिरुपति मंदिर पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, सादगी भरे अंदाज ने जीता दिल
मनोरंजन
मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने
मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बिहार
Nalanda News: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
नालंदा: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के करीबी, मदरसा के चीफ... कौन हैं अलीरेजा अराफी, जिन्हें चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर?
कौन हैं अलीरेजा अराफी, जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर?
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
ट्रेंडिंग
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget