हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये बीमार दिख रहा है', बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर की हालत देख फैंस हैरान-परेशान

'ये बीमार दिख रहा है', बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर की हालत देख फैंस हैरान-परेशान

जॉन अब्राहम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो में वो क्लीन शेव दिख रहे हैं. फैंस उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 29 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर जॉन अब्राहम अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनके सिक्स पैक एब्स के फोटोज वायरल रहते हैं. अब जॉन अब्राहम की कुछ नई फोटोज वायरल हो रही है. इन फोटोज में जॉन अब्राहम का बदला बदला अंदाज देखने को मिल रहा है. फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.

जॉन अब्राहम का क्लीन शेव लुक वायरल

फोटो में जॉन अब्राहम टीम मेंबर के साथ पोज देते दिख रहे हैं. इसमें वो क्लीन शेव हैं. उनके ग्रे हेयर भी नजर आ रहे हैं. जॉन ने ब्लैक टीशर्ट पहनी है और मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.  जॉन ने अपने टीम के मेंबर का हाथ भी पकड़ा है. 

इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या जॉन ने अपने बाल कलर किए हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या लगता था बंदा और आज क्या हो गया. धूम 1 में क्या सॉलिड था. कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या जॉन बीमार हैं. फैंस उनकी सेहत को लेकर भी परेशान दिखे. कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि लगता है कि जॉन ने वजन कम किया है. उनके चेहरे पर रिंकल दिख रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SONI🦩 (@johnabraham_paglu)


ये बीमार दिख रहा है', बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर की हालत देख फैंस हैरान-परेशान

हालांकि, वहीं कुछ फैंस ने जॉन का सपोर्ट किया और ट्रोल्स को जवाब भी दिया. उन्होंने लिखा- जॉन को छोड़ दीजिए. वो 54 साल के हैं. इस उम्र में लोग बदलते हैं. उन्हें जज मत कीजिए. लव यू जॉन अब्राहम.

इस फिल्म में दिखे जॉन अब्राहम

जॉन अब्राहम के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार 'तेहरान' में देखा गया था. इस में उन्होंने स्पेशल ऑफिसर राजीव कुमार का रोल प्ले किया था. इस फिल्म में नीरू बाजवा, मानुषी छिल्लर, मधुरिमा तुली जैसे स्टार्स नजर आए. अब जॉन को Oslo: A Tale Of Promise में देखा जाएगा. ये एक डॉक्यमेंट्री है. इसका ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया है. इसके अलावा खबरें हैं कि वो राकेश मारिया की बायोपिक में भी दिखेंगे. उनके हाथ में फोर्स 3 भी है.

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
John Abraham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Economic Survey 2025-26 Explained: India ki Growth Story, Inflation Relief & Budget 2026| Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
इंडिया
Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
ट्रेंडिंग
खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा यूट्यूबर, कुछ ही घंटों में मिल गए 4500; यूजर्स बोले- 'यही रह गया था बस'
खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा यूट्यूबर, कुछ ही घंटों में मिल गए 4500; यूजर्स बोले- 'यही रह गया था बस'
शिक्षा
बजट में हो सकती है 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा, जानें कितना बड़ा होगा एजुकेशन बजट
बजट में हो सकती है 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा, जानें कितना बड़ा होगा एजुकेशन बजट
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget