'ये बीमार दिख रहा है', बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर की हालत देख फैंस हैरान-परेशान

एक्टर जॉन अब्राहम अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनके सिक्स पैक एब्स के फोटोज वायरल रहते हैं. अब जॉन अब्राहम की कुछ नई फोटोज वायरल हो रही है. इन फोटोज में जॉन अब्राहम का बदला बदला अंदाज देखने को मिल रहा है. फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.

जॉन अब्राहम का क्लीन शेव लुक वायरल

फोटो में जॉन अब्राहम टीम मेंबर के साथ पोज देते दिख रहे हैं. इसमें वो क्लीन शेव हैं. उनके ग्रे हेयर भी नजर आ रहे हैं. जॉन ने ब्लैक टीशर्ट पहनी है और मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. जॉन ने अपने टीम के मेंबर का हाथ भी पकड़ा है.

इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या जॉन ने अपने बाल कलर किए हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या लगता था बंदा और आज क्या हो गया. धूम 1 में क्या सॉलिड था. कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या जॉन बीमार हैं. फैंस उनकी सेहत को लेकर भी परेशान दिखे. कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि लगता है कि जॉन ने वजन कम किया है. उनके चेहरे पर रिंकल दिख रहे हैं.

हालांकि, वहीं कुछ फैंस ने जॉन का सपोर्ट किया और ट्रोल्स को जवाब भी दिया. उन्होंने लिखा- जॉन को छोड़ दीजिए. वो 54 साल के हैं. इस उम्र में लोग बदलते हैं. उन्हें जज मत कीजिए. लव यू जॉन अब्राहम.

इस फिल्म में दिखे जॉन अब्राहम

जॉन अब्राहम के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार 'तेहरान' में देखा गया था. इस में उन्होंने स्पेशल ऑफिसर राजीव कुमार का रोल प्ले किया था. इस फिल्म में नीरू बाजवा, मानुषी छिल्लर, मधुरिमा तुली जैसे स्टार्स नजर आए. अब जॉन को Oslo: A Tale Of Promise में देखा जाएगा. ये एक डॉक्यमेंट्री है. इसका ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया है. इसके अलावा खबरें हैं कि वो राकेश मारिया की बायोपिक में भी दिखेंगे. उनके हाथ में फोर्स 3 भी है.