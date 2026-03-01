रश्मिका- विजय से नुपुर- स्टोबिन तक, शादी के बाद पहली बार साथ होली मनाएंगे ये न्यूलीवेड कपल्स

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी की. तेलुगु फिल्मों में साथ काम करते-करते उनकी दोस्ती प्यार में बदली. सालों तक दोनों ने अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन फैंस को हमेशा उनके बीच खास बॉन्ड नजर आया. अब शादी के बाद यह उनकी पहली होली होगी. उनके फैंस भी इस खास दिन की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.