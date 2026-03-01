एक्सप्लोरर
रश्मिका- विजय से नुपुर- स्टोबिन तक, शादी के बाद पहली बार साथ होली मनाएंगे ये न्यूलीवेड कपल्स
Holi 2026: इस साल होली कई सेलिब्रिटी कपल्स के लिए खास होगी क्योंकि ये उनकी शादी के बाद पहली होली होगी. रश्मिका मंदाना से लेकर सामंथा रूथ प्रभु जैसे सितारे अपने पार्टनर के साथ यह त्योहार मनाएंगे.
होली 2026 कई सेलेब्रिटी कपल्स के लिए बेहद खास होने वाली है क्यूंकि यह उनकी शादी के बाद पहली होली होगी. रंगों का यह त्योहार वैसे भी खुशियों, नई शुरुआत और अपनापन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जिन सितारों ने हाल ही में सात फेरे लिए हैं, उनके लिए यह और भी यादगार बन गया है. तो आइए उन जोड़ों के बारे में जानते हैं, जो अपने पार्टनर के साथ पहली बार होली मनाएंगे.
