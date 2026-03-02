री-रिलीज 'तेरे नाम' ने संडे को दिखाया जलवा, खूब छापे नोट,तोड़े इन दो फिल्मों के रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Naam Re-Release BO Day 3: सलमान खान की 'तेरे नाम' ने संडे को दिखाया जलवा, खूब छापे नोट, 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' के भी छुड़ा दिए पसीने

Tere Naam Re-Release BO Day 3: सलमान खान की 'तेरे नाम' ने संडे को दिखाया जलवा, खूब छापे नोट, 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' के भी छुड़ा दिए पसीने

Tere Naam Re-Release BO Day 3: सलमान खान की री-रिलीज हुई 'तेरे नाम' ने बॉक्स ऑफिस पर संडे को कमाई में तेजी दिखाई. इसी के साथ इस फिल्म ने सनी और रानी की फिल्मों के रविवार के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Mar 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

 

सलमान खान की क्लट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में री-रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दोबारा रिलीज होने के बाद धीमी शुरुआत की थी. दूसरे दिन भी ये कोई खास कमाई नहीं कर पाई लेकिन तीसरे दिन यानी रविवार को इसकी कमाई में उछाल देखा गया. जानते  हैं ‘तेरे नाम’ ने री-रिलीज के बाद ओपनिंग वीकेंड पर कितनी कमाई कर ली है?

‘तेरे नाम’ ने री-रिलीज के तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?
सलमान खान और भूमिका चावला स्टारर ट्रैजिक लव स्टोरी ‘तेरे नाम’ को दिवंगत सतीश कौशिक ने निर्देशित किया था. इस फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा देखने के लिए फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे. फाइनली 27 फरवरी को लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे री-रिलीज़ किया गया था. वहीं सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने के बाद इस फिल्म का क्लैश ‘द केरल स्टोरी 2’ के अलावा ओ रोमियो और बॉर्डर 2 जैसी फिल्म संग हुआ जिसके चलते इसकी कमाई पर असर पड़ा. हालांकि रविवार को इसने बॉर्डर 2 से लेकर मर्दानी 3 के कलेक्शन को मात दे दी.

  • ‘तेरे नाम’ की री-रिलीज कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने दोबारा सिनेमाघरों में आने के बाद पहले दिन 23 लाख रुपये कमाए थे.
  • इसके बाद दूसरे दिन इसकी कमाई 25 लाख रुपये रही.
  • वहीं तीसरे दिन यानी संडे को इस फिल्म ने तेजी दिखाते हुए 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ ‘तेरे नाम’ की री-रिलीज के तीन दिनों का कुल कलेक्शन अब भारत में 75 लाख रुपये नेट हो गया है.

 ‘तेरे नाम’ ने रविवार को बॉर्डर 2-मर्दानी 3 को दी मात
‘तेरे नाम’ ने री रिलीज के तीसरे दिन 27 लाख रुपये कमाकर सनी देओल की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर 2 के छठे रविवार के कलेक्शन को मात दे दी. बता दें कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक बॉर्डर 2 ने अपने छठे संडे यानी 38वें दिन 25 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं इसने मर्दानी 3 के पांचवें संडे की 24 लाख की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है.

 

Published at : 02 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Tere Naam SALMAN KHAN BOX OFFICE COLLECTION Tere Naam Re Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tere Naam Re-Release BO Day 3: सलमान खान की 'तेरे नाम' ने संडे को दिखाया जलवा, खूब छापे नोट, 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' के भी छुड़ा दिए पसीने
री-रिलीज 'तेरे नाम' ने संडे को दिखाया जलवा, खूब छापे नोट,तोड़े इन दो फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही ये फिल्म, OTT पर बनी लोगों की फेवरेट, ट्रेडिंग लिस्ट में मचा रही धमाल
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही ये फिल्म, OTT पर बनी लोगों की फेवरेट, ट्रेडिंग लिस्ट में मचा रही धमाल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 3: संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया भौकाल, धुआंधार छापे करोड़ों, 8 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया भौकाल, धुआंधार छापे करोड़ों, 8 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 38: छठे संडे फिर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने काटा गदर, नई रिलीज फिल्मों के आगे कर डाली धांसू कमाई
छठे संडे फिर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने काटा गदर, नई रिलीज फिल्मों के आगे भी कर डाली इतनी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget