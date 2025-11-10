हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘धर्म जी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं’, हेमा मालिनी ने हॉस्पिटल से दिया हेल्थ अपडेट, कहा- 'दुआ करें'

‘धर्म जी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं’, हेमा मालिनी ने हॉस्पिटल से दिया हेल्थ अपडेट, कहा- 'दुआ करें'

Hema Malini Shares Dharmendra Health Update: हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंची थीं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक्टर की तबीयत के बारे में बताया है और फैंस से दुआ की अपील की है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Nov 2025 09:20 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है. ऐसे में पूरा देओल परिवार एक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा. हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से मिलने गई थीं जिसके बाद उन्होंने सभी से दिग्गज एक्टर के लिए दुआ करने की अपील की थी. अब हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट भी दिया है.

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की मुस्कुराती हुई फोटो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं, वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनका लगातार चेकअप किया जा रहा है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने का अपील करती हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)


फैंस कर रहे धर्मेंद्र के लिए दुआएं
हेमा मालिनी की इस पोस्ट पर फैंस धर्मेंद्र के लिए कमेंट करके दुआएं कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'जल्दी स्वस्थ हो जाइए सर... आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.' दूसरे फैन ने कहा- 'जल्द ठीक हो जाइए गुरुदेव. एक और फैन ने कमेंट किया- 'मैंने बजरंग बाण पाठ किए हैं... धरम जी के स्वास्थ्य के लिए आज.. मजबूत लीजेंड की तरह वापस आएं. हमेशा प्यार (कोलकाता से एक फैन).'

भारती सिंह ने भी की प्रार्थना
धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर कॉमेडियन भारती सिंह ने रिएक्ट किया है. पैपराजी से बात करते हुए भारती ने कहा- 'भगवान और मेरी दुआएं उनके साथ हैं. उन्हें कुछ नहीं होगा. बस आप दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं.'

धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे ये सितारे
बता दें कि हेमा मालिनी के अलावा सनी देओल, तान्या देओल, करण देओल और राजवीर देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल गए थे. इसके अलावा सलमान खान और अमीषा पटेल भी दिग्गज एक्टर का हाल-चाल जानने पहुंचे थे.

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 10 Nov 2025 09:01 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Dharmendra Hospitalised Dharmendra Health Update
