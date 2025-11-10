बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है. ऐसे में पूरा देओल परिवार एक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा. हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से मिलने गई थीं जिसके बाद उन्होंने सभी से दिग्गज एक्टर के लिए दुआ करने की अपील की थी. अब हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट भी दिया है.

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की मुस्कुराती हुई फोटो शेयर की है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं, वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनका लगातार चेकअप किया जा रहा है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने का अपील करती हूं.'

फैंस कर रहे धर्मेंद्र के लिए दुआएं

हेमा मालिनी की इस पोस्ट पर फैंस धर्मेंद्र के लिए कमेंट करके दुआएं कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'जल्दी स्वस्थ हो जाइए सर... आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.' दूसरे फैन ने कहा- 'जल्द ठीक हो जाइए गुरुदेव. एक और फैन ने कमेंट किया- 'मैंने बजरंग बाण पाठ किए हैं... धरम जी के स्वास्थ्य के लिए आज.. मजबूत लीजेंड की तरह वापस आएं. हमेशा प्यार (कोलकाता से एक फैन).'

भारती सिंह ने भी की प्रार्थना

धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर कॉमेडियन भारती सिंह ने रिएक्ट किया है. पैपराजी से बात करते हुए भारती ने कहा- 'भगवान और मेरी दुआएं उनके साथ हैं. उन्हें कुछ नहीं होगा. बस आप दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं.'

धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे ये सितारे

बता दें कि हेमा मालिनी के अलावा सनी देओल, तान्या देओल, करण देओल और राजवीर देओल भी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल गए थे. इसके अलावा सलमान खान और अमीषा पटेल भी दिग्गज एक्टर का हाल-चाल जानने पहुंचे थे.