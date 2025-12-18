बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. उनका परिवार अभी इस गम से बाहर नहीं निकल पाया है. धर्मेंद्र के निधन के बाद कई प्रेयरमीट हो चुकी है. जिसमें से एक उनके बेटे सनी देओल और पहली पत्नी प्रकाश कौर ने रखी थी. वहीं दूसरी हेमा मालिनी ने मुंबई में फिर दिल्ली में रखी थी. हेमा मालिनी ने अपने मुंबई वाले घर में प्रेयर मीट रखी थी. हेमा मालिनी के अपने घर में प्रेयर मीट रखना गैटी गैलेक्सी थिएटर के मालिक मनोज देसाई ने सही बताया है. उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हेमा मालिनी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं गईं.

मनोज देसाई ने हाल ही में विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बारे में बात की.उन्होंने हेमा मालिनी के धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं जाने के फैसले को सही बताया है. उन्होंने कहा- मैं सरप्राइज नहीं हुआ था कि हेमा जी वहां नहीं आईं थीं.

सही फैसला लिया

उन्होंने कहा- 'कोई कंट्रोवर्सी या इस मुद्दे पर बात होने से पहले ही उन्होंने एक अलग प्रेयर मीट रखवाई थी. अच्छा हुआ वो नहीं आईं. धर्मेंद्र जी और हेमा बहुत क्लोज थे. अगर वहां उन्हें कुछ कह देता तो पूरी प्रेयर मीट खराब हो जाती. इसलिए उन्होंने सही किया कि एक अलग प्रेयर मीट रखवाई.'

प्रेयर मीट में लगी गाड़ियों की लंबी लाइन

मनोज ने आगे कहा- 'प्रेयर मीट के दौरान कई गाड़ियों की लंबी लाइन थी. मेरी कार 86वें नंबर पर थी. वहां प्रेयर मीट में भजन हुए. मैं सनी देओल से मिला और कहा कि कई लोग आ रहे हैं तो मैं फ्रंट गेट से जा रहा हूं. उन्होंने मुझे आने के लिए थैंक्यू कहा. मैं फिर बाहर 45 मिनट तक खड़ा रहा. अपनी कार का इंतजार करते हुए क्योंकि बहुत भीड़ थी.'

बता दें हेमा मालिनी ने मुंबई में अपने घर प्रेयर मीट के बाद दिल्ली में भी प्रेयर मीट रखी थी जिसमें बड़े नेता शामिल हुए थे. दिल्ली वाली प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी इमोशनल हो गई थीं और स्टेज पर ही रोने लगी थीं. इस दौरान उन्हें दोनों बेटियों ईशा और अहाना ने संभाला.

