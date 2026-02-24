हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद के जाने का अब भी नहीं है हेमा मालिनी को यकीन, बोलीं- 'मुझे हर एक मिनट उनकी याद आती है'

धर्मेंद के जाने का अब भी नहीं है हेमा मालिनी को यकीन, बोलीं- 'मुझे हर एक मिनट उनकी याद आती है'

Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन को चार महीने के करीब हो गए हैं लेकिन हेमा मालिनी इस बात पर अब भी यकीन नहीं कर पाई हैं.उन्होंने कहा कि वे दिग्गज अभिनेता को हर पल मिस करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) ने अपने 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में हिंदी सिनेमा के लेजेंड धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी थी.  धर्मेंद्र का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था. वहीं बाफ्टा अवॉर्ड्स सेरेमनी के दौरान धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि पर  अब, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने  रिएक्ट किया है, और कहा है कि उन्हें इस बड़े अवॉर्ड सेरेमनी में याद किया जाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह ऐसे इंसान थे जिनके दुनिया के हर कोने में फैंस थेय 

हेमा ने बाफ्टा में धर्मेंद्र को सम्मानित किए जाने पर क्या कहा? 
वैरायटी इंडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने बाफ्टा में धर्मेंद्र को सम्मान मिलने के बारे में कहा, “वह ऐसे इंसान थे जिनकी मौजूदगी बाउंड्रीज से परे थी. दुनिया के हर हिस्से में उनके फैंस थे. ओह गॉड, जिस तरह से विदेशों में उन्हें भीड़ घेर लेती थी.” उन्होंने आगे कहा, “हम शूटिंग के अलावा ज़्यादा साथ ट्रैवल नहीं करते थे, जब हमें साथ में समय बिताने का मौका मिलता था. इसीलिए हम साथ में बहुत सारी फिल्में साइन करते थे ताकि हम साथ में समय बिता सकें.”

धर्मेंद्र को हर पल मिस करती हैं हेमा मालिनी
हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि जब से वे गुज़रे हैं, उन्हें हर मिनट उनकी याद आती है. उन्होंने कहा, "मुझे हर एक मिनट उनकी याद आती है. मैं खुद से पूछती रहती हूं, क्या वे सच में चले गए? मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?" उन्होंने उनकी अपनी पसंदीदा फ़िल्मों के बारे में भी बताया, और कहा, "मुझे 'चुपके चुपके' बहुत पसंद है — किसे नहीं? और 'शोले', क्योंकि शूटिंग के दौरान हमने बहुत अच्छा समय बिताया. मैंने उनकी सभी फ़िल्में नहीं देखी हैं. जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा, मैं उन्हें एक-एक करके देखूंगी."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

धर्मेंद्र का पिछले साल हुआ था निधन
धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में उनके मुंबई वाले घर पर लंबी बीमारी और सांस की दिक्कतों की वजह से कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने के बाद निधन हो गया था. हिंदी सिनेमा के "ही-मैन" के नाम से मशहू दिग्गज अभिनेता ने छह दशकों से ज़्यादा का करियर बनाया. शोले से लेकर सीता और गीता और मेरा गांव मेरा देश तक, तमाम फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का चेहता स्टार बनाया था. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशनल गहराई और उनके चार्म ने उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे पसंदीदा स्टार्स में से एक बना दिया था. फैंस अपने फेवरेट एक्टर के जाने के गम में आज भी सदमे मे हैं.

Published at : 24 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini BAFTA 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
धर्मेंद के जाने का अब भी नहीं है हेमा मालिनी को यकीन, बोलीं- 'मुझे हर एक मिनट उनकी याद आती है'
धर्मेंद के जाने का अब भी नहीं है हेमा मालिनी को यकीन, बोलीं- 'मुझे हर एक मिनट उनकी याद आती है'
बॉलीवुड
SLB Birthday Special: पिछले चार दशकों का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर, जब रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली के लिए कही थी ये बात
चार दशकों का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर, जब रणबीर ने संजय लीला भंसाली के लिए कही थी ये बात
बॉलीवुड
आदित्य पंचोली ने रेप एफआईआर रद्द करने की मांग की, हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को 12वीं बार भेजा नोटिस
आदित्य पंचोली ने रेप एफआईआर रद्द करने की मांग की, हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को 12वीं बार भेजा नोटिस
बॉलीवुड
Talat Mahmood Journey: महज 6 रुपए से शुरू हुआ संगीत का सफर, लाखों दिलों के सरताज बने तलत महमूद
महज 6 रुपए से शुरू हुआ संगीत का सफर, लाखों दिलों के सरताज बने तलत महमूद
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget