रोकर जोड़े हाथ, धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद हेमा मालिनी की पहली वीडियो आई सामने

बॉलीवुड के दिगग्ज अभिनेता रहे धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया गया. जहां पूरी देओल फैमिली के अलावा कई बड़े सितारे उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे. वहीं अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी और लाडली बेटी ईशा देओल की एक वीडियो सामने आई है. जिसमें दोनों बेहद बुरी हालत में दिखी. दोनों रोते हुए कैमरे के सामने हाथ जोड़ती नजर आई.

रोते हुए नजर आईं हेमा और ईशा

सोशल मीडिया पर सामने आया हेमा मालिनी और ईशा देओल का ये वीडियो पिंकविला ने अपने इंस्टा पेज पर शेयर किया है. वीडियो विले पार्ले श्मशान घाट के बाहर का है. जहां दोनों को धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद स्पॉट किया गया. वीडियो में दोनों के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू दिखे. हेमा और ईशा ने मीडिया के सामने रोते हुए हाथ भी जोड़े. उनका इस हाल में यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन देते दिखे. कुछ यूजर्स ये भी कहते दिखे कि ‘इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दें, परेशान ना करें.’

कहां हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार?

बता दें कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका निधन आज यानि 24 नवंबर की सुबह हुआ. एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान में घाट में हुआ. एक्टर को अग्नि उनके बड़े बेटे और बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने दी.





कौन-कौन हुआ अंतिम संस्कार में शामिल?

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पूरा देओल परिवार पहुंचा. उनके अलावा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, संजय दत्त, आमिर खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शबाना आजमी, पूनम ढिल्लों समेत कई बड़े स्टार्स एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया प खासी वायरल हो रही हैं.

