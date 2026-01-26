हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई खुशी, विजय देवरकोंडा ने इन सेलेब्स को दी बधाई

Padma Vibhushan Award: हेमा मालिनी और विजय देवरकोंडा ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वालें एक्टर्स को बधाई दी है. सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 26 Jan 2026 12:50 PM (IST)
साउथ सिनेमा के एक्टर विजय देवरकोंडा 26 जनवरी को अपनी अपकमिंग फिल्म के टाइटल की घोषणा करेंगे, जिसका एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है. अब एक्टर ने हिंदी और साउथ सिनेमा में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों को बधाई दी है. इसके अलावा, हेमा मालिनी और एक्टर ममूटी की ऑफिशियल कंपनी ने भी पद्म पुरस्कार की लिस्ट में शामिल हुए एक्टर्स को बधाई दी है.

विजय ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले सेलेब्स को दी बधाई
विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, 'मुरली मोहन गारू, राजेंद्र प्रसाद गारू और एक्टर आर. माधवन को पद्मश्री मिलने के लिए बहुत बधाई. ममूटी गारू को पद्म भूषण मिलने पर बहुत सारा प्यार. मैं सभी के लिए दिल से बहुत खुश हूं. धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलना वास्तव में उनके महान व्यक्ति होने का जश्न है. सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.'

हेमा मालिनी ने जताई खुशी
वहीं, हेमा मालिनी के लिए भी आज का दिन खुशियों से भरा है, क्योंकि पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में एक्टर धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है. एक्ट्रेस ने अपनी खुशी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर कर लिखा, 'मुझे बेहद गर्व है कि सरकार ने फिल्म उद्योग में धरम जी के अपार योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है.'

ईशा देओल ने जाहिर की खुशी 
हेमा मालिनी और धर्मेन्द्र की बेटी ईशा देओल ने भी अपने पिता लिए एक पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है. लव यू पापा.


ममूटी की ऑफिशियल कंपनी ने दी बधाई
एक्टर ममूटी की ऑफिशियल कंपनी ने सभी एक्टर्स को पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल होने की बधाई दी है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'में बेहद खुशी और गर्व है कि हम ममूटी को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई देते हैं. भारतीय सिनेमा के लिए यह गौरव का पल है.'

धनंजेयन ने आर. माधवन को दी बधाई
फिल्म निर्माता जी. धनंजेयन एक्टर आर. माधवन के लिए बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'एक्टर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर मुझे बेहद खुशी और गर्व है. प्रसिद्ध एक्टर, निर्देशक और निर्माता माधवन को यह सम्मान प्राप्त हुआ है. फिल्म अलाई पायुथे और मिन्नाले के दिनों से ही मैं उन्हें करीब से जानता हूं और वर्षों से उनकी प्रगति और उपलब्धियों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है.'

प्रसेनजीत चटर्जी को भी मिलेगा पद्म पुरस्कार
पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल के मशहूर एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार की घोषणा पर प्रसेनजीत चटर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं भारत सरकार का तहे-दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना है.

मशहूर कलाकार प्रसेनजीत चटर्जी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैं पिछले 40 वर्षों से कला के क्षेत्र में कार्यरत हूं. यह सम्मान मेरे उन सभी साथियों को समर्पित है जो मेरे साथ काम करते हैं और उन दर्शकों को जो मुझे इतना प्यार देते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे इस खबर की बिल्कुल जानकारी नहीं थी. मैं अपने एक नए सिनेमा की रिलीज के सिलसिले में कहीं गया हुआ था, जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वहां मुझे पता चला कि देश का इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलने वाला है. मैं एक बार फिर तहे दिल से भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. यह मेरे लिए और मेरी बंगाली इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है. सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के हाथों से मुझे पद्मश्री अवॉर्ड मिलने वाला है.

 
 
 
 
 
प्रसेनजीत चटर्जी ने बंगाली सिनेमा के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि बंगाली फिल्म को लेकर मन में लोगों को यह संदेश जाता है कि बंगाली फिल्म अलग होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. सभी क्षेत्रों में अलग-अलग फिल्म करने का तरीका होता है, लेकिन आखिर में हम सभी तो भारतीय सिनेमा ही हैं. उन्होंने कहा कि जब भी आप विश्व सिनेमा की बात करते हैं तो आपको बंगाली फिल्मों का जिक्र जरूर मिलेगा. आप बंगाली फिल्मों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं. बंगाली फिल्में बननी चाहिए और जो फिल्म का कल्चर है वो भी बरकरार रखना है. बताते चलें कि पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है.

Published at : 26 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Vijay Deverakonda Prosenjit Chatterjee
Embed widget