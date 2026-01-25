'सारे गाने मेरे लिए मुश्किल थे', सनी देओल ने BTS वीडियो शेयर कर बताया 'बॉर्डर 2' का सबसे मुश्किल गाना
Border 2: सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज के बीच सनी देओल ने सोशल मीडिया पर बीटीएस वीडियो शेयर कर फिल्म के सबसे मुश्किल गाने के बारे में खुलासा किया.
बालीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की रिलीज के बीच सनी देओल ने सोशल मीडिया पर कई बीटीएस सीन्स की झलक दिखाई. अब हाल ही में उन्होंने फिल्म के सबसे मुश्किल गाने के बारे में खुलासा किया.
सनी देओल ने बताया बॉर्डर 2 का सबसे मुश्किल गाना
सनी देओल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर ने 'बॉर्डर 2' के सबसे मुश्किल गाने के बारे में खुलासा किया. शेयर किए गए वीडियो में निर्देशक अनुराग सिंह ने पंजाबी में उनसे पूछा, 'कौन सा गाना शूट करना आपके लिए सबसे मुश्किल था?' सनी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'सारे गाने मेरे लिए मुश्किल थे. कोई भी गाना जिस पर मुझे डांस करना पड़ा, वही सबसे कठिन हो गया.'
उन्होंने बताया कि ऐसे सीन के लिए कभी-कभी वो शूट छोड़कर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते थे. 'मैं बीमार पड़ जाता, बुखार हो जाता, और फिर धीरे-धीरे शूट शुरू करता.' सनी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बारिश के बीच निर्देशक अनुराग जानना चाहते थे कि कौन सा गाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था.'
बता दें, इसके अलावा, सनी ने फिल्म में दिलजीत दोसांझ स्टारर रोल परम वीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैखों के परिवार से मिलने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ये मुलाकात उनके लिए बहुत खास और यादगार रही.'
बता दें, अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आ रही हैं. इस फिल्म को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन कमाई और बढ़ती नजर आ रही है. फिल्म की अच्छी शुरुआत से साफ है कि आने वाले दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है.
