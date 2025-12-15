बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. दिग्गज अभिनेता की मौत के बाद पूरे देश में गमगीन माहौल रहा और अभी भी लोग उनके जाने के गम से उबर नहीं पाए हैं. वहीं धर्मेंद्र की मौत के बाद उनका परिवार भी काफी सदमे में हैं. हालांकि दिग्गज अभिनेता के निधन के बाद सनी देओल और हेमा मालिनी का झगड़ा भी पब्लिकली सामने आ गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

सनी और हेमा ने धर्मेंद्र के लिए अलग-अलग प्रेयर मीट रखी थी

बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. इस प्रेयर मीट में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभय देओल समेत बीटाउन के तमाम सेलेब्स दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

हालांकि दिवंगत सुपरस्टार की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इसमें शामिल नहीं हुई थीं. सनी-बॉबी द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में हेमा और उनकी बेटियों की गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े किए, खासकर इसलिए क्योंकि दिग्गज अभिनेत्री ने भी उसी दिन अपने घर पर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अलग प्रार्थना सभा आयोजित की थी.





हेमा ने अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए रखी थी प्रार्थना सभा

गौरतलब है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जबकि उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ अपने बंगले पर प्रार्थना सभा आयोजित की थीं. दोनों सभाएं अलग-अलग जगहों पर हुई थीं. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनके बेटे यशवर्धन समेत परिवार के कई करीबी दोस्त और शुभचिंतक हेमा मालिनी के घर प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे थे. अभिनेत्री मधु भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आई थीं. वहीं ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी श्रद्धांजलि सभा के दौरान हेमा मालिनी के घर के बाहर नजर आए थे.





दिल्ली में प्रेयर मीट में नहीं पहुंचे सनी-बॉबी

वहीं हाल ही में बीजेपी सांसद और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दिल्ली में दिवंगत धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट रखी थी. इस प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत समेत कई हस्तियां पहुंची थी. सभी ने दिवंगत अभिनेता भावभीनी श्रद्धांजलि दी. हालांकि इस प्रेयर मीट में भी सनी और बॉबी देओल नहीं पहुंचे थे.

View this post on Instagram A post shared by Rajesh Kumar (@marketing.by.raj)

हेमा और सनी के बीच का झगडा हो गया उजागर

धर्मेंद्र के निधन के बाद जिस रह एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौशन ने अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रेयर मीट होस्ट की इसने इनके बीच की टेंशन को जगजाहिर कर दिया है. सनी जहां हेमा द्वारा होस्ट श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे तो वहीं हेमा भी सनी देओल द्वारा आयोजित प्रेयर मीट में नजर नहीं आईं. इसी के साथ कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद आखिरकार सनी देओल और हेमा मालिनी का झगड़ा अब पब्लिकली सामने आ ही गया है.

धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में हो गया था निधन

बता दें कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में उनके घर पर निधन हो गया था. इसके कुछ हफ्ते पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. हालांकि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और घर वापस लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था लेकिन 24 नवंबर की सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. अभिनेता के परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता और विजयेता और उनकी दूसरी पत्नी और सुपरस्टार हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल शामिल हैं.