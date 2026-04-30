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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'...आगे कुछ नहीं', विक्की कौशल की एक्स कहलाने पर हरलीन सेठी ने किया रिएक्ट

'...आगे कुछ नहीं', विक्की कौशल की एक्स कहलाने पर हरलीन सेठी ने किया रिएक्ट

Harleen Sethi: एक्ट्रेस हरलीन सेठी ने विक्की कौशल की एक्स कहलाने पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. साथ ही उन्होंने बताया कि वो खुद को किसी एक पहचान तक नहीं रखती है और वो सबकुछ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 07:20 PM (IST)
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बॉलीवुड में जहां सेलेब्रिटी कपल की जिंदगी के बारे में जानना फैंस को पसंद है, वैसे ही उनके अतीत और पुराने रिश्तों को भी जानने में वो रुचि रखते है. कुछ समय पहले एक्ट्रेस हरलीन सेठी का नाम भी एक्टर विक्की कौशल के साथ जोड़ा गया था. हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो भी फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो विक्की कौशल की एक्स कहे जाने पर अपनी राय देती हुई नजर आ रही है. 

हरलीन सेठी ने तोड़ी चुप्पी 

फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आप विक्की कौशल की एक्स है, वो आइडेंटिटी कभी क्राइसेस उस हिसाब से महसूस हुई थी, जब आप उस आइडेंटिटी से जाने लग गए थे. तब हरलीन ने कहा, 'देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे बायो में सिर्फ दो वर्ड्स लिखे हैं 'आई एम'. आगे कुछ नहीं है.'

...आगे कुछ नहीं', विक्की कौशल की एक्स कहलाने पर हरलीन सेठी ने किया रिएक्ट

उन्होंने आगे कहा, 'जेनरली मुझे खुद को किसी एक चीज से पहचानने में दिक्कत होती है. मैं खुद को सिर्फ एक एक्टर भी नहीं कहूंगी. मैं सब कुछ हूं, मैं एक बेटी, एक एक्टर, एक बहन, एक दोस्त, एक कॉन्फिडेंट वुमन, एक निडर वुमन भी हूं. मैं कुछ भी हो सकती हूं. 'आई एम', इसीलिए बस यही मैं रखना पसंद करती हूं.'

 
 
 
 
 
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हरलीन और विक्की का रिश्ता 

बता दें कि विक्की कौशल और हरलीन सेठी 2018-2019 के समय रिलेशनशिप में थे. दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और विक्की ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था. हालांकि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फिल्म की सफलता के बाद दोनों अलग हो गए. 

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विक्की की आने वाली फिल्में 

वर्कफ्रंट की बात करें, विक्की कौशल को आखिरी बार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया था. आने वाले समय में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ 'लव एंड वॉर' में दिखाई देंगे, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे है. इसके अलावा वो एक पौराणिक फिल्म 'महावतार' में परशुराम के किरदार में दिखाई देंगे. 

ये भी पढ़ें: 'आशिकी' से सुपरस्टार बने राहुल रॉय ने 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, लगातार 25 फ्लॉप ने बर्बाद कर दिया

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Published at : 30 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Harleen Sethi VICKY KAUSHAL
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